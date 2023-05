Ótica Ocularte oferta óculos completo a partir de R$ 239 no mês das mães

Em maio, mês dedicado às mães, a procura pelo presente ideal costuma aquecer as vendas do comércio varejista. Para os filhos que querem acertar no presente, a troca dos óculos de grau pode ser uma escolha que trará benefícios até para a saúde ocular das mães. Neste mês, a Ótica Ocularte conta com promoções e preços exclusivos em óculos de grau, além de brindes pensados para incrementar ainda mais o presente delas.

Com atendimento personalizado, os óculos de grau completos estão saindo a partir de R$ 239,90 e, após a compra, o cliente ainda ganha um relógio como brinde. “Buscamos oferecer uma dupla vantagem para o nosso cliente presentear a sua mãe com um produto de qualidade, e que não pese tanto no bolso”, afirma Ketherim Costa, proprietária da ótica.

Além dos preços e brindes exclusivos para este mês, a Ocularte também conta com laboratório próprio e 100% digitalizado. De acordo com Ketherim, isso proporciona uma maior segurança e agilidade no serviço, com a entrega dos óculos em até 1 hora após a compra.

“Essa rápida entrega é pensada até mesmo naqueles filhos que, por falta de tempo ou indecisão do que levar, acabam deixando para fazer a compra de última hora. Na Ocularte isso não é um problema, e a mãe do cliente pode aproveitar o Dia das Mães com seus óculos novos”, garante a proprietária.

Serviço

Ótica Ocularte

Endereço: rua Pedro Pereira, 312, Centro, Fortaleza

Instagram: @oticaocularte

Telefone: (85) 99836-0970