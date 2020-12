Olimpíadas da Solidariedade: bom humor e ajuda ao próximo

Ajudar o próximo faz bem ao coração. Mas com uma dose a mais de bom humor, esse exercício de solidariedade se torna ainda melhor. É o que pretende a nova campanha da Rede Parceria para comemorar o mês de aniversário. Com as Olimpíadas da Solidariedade, criada pela Agência Delantero, a competição vai envolver clientes da Rede, instituições sociais e a trupe mais engraçada da televisão cearense, os bonecos do Nas Garras da Patrulha.

Comunidade Católica Shalom, Associação Peter Pan, IBC Fortaleza e Iprede serão as grandes protagonistas dessa competição. As entidades vão participar de provas especiais para garantir a acumulação de pontos e obter a vitória nas olimpíadas. Mas não serão provas comuns, como explica Matheus de Sena Dias, Head de Criação da agência. No “Halterocurtismo”, por exemplo, cada participante terá um post no Instagram da Rede Parceria e o mais curtido será o vencedor. Já no “Riso Sincronizado”, cada instituição vai indicar um integrante para contar uma piada sobre esportes em até 30 segundos. Os bonecos do Nas Garras da Patrulha serão os jurados. Tem ainda o “Compartilhamento Sem Barreiras”, que consiste em um vídeo que será produzido pelas instituições e postado no Facebook da Rede Parceria. “Quem conseguir o maior números de reações vence a prova”, afirma Matheus de Sena Dias.

Outra prova de destaque é “Influenciadores Ornamentais”, uma disputa na qual as instituições precisarão contar com a ajuda de um influenciador digital. A missão dele vai ser postar um banner da Rede Parceria no feed do próprio perfil no Instagram. Quem conseguir o maior número de comentários na postagem, vence a prova.

A ideia é que os desafios não só gerem o engajamento do público, mas que torne a proposta solidária ainda mais divertida. No final, todas as entidades participantes serão premiadas. O que muda é apenas o valor recebido de acordo com a colocação, que pode variar de R$10 mil a R$40 mil em alimentos. “A principal expectativa de retorno é ajudar e dar visibilidade para as instituições. Uma disputa solidária em que todos ganham”, observa o publicitário.

Clientes também ganham

A campanha se estende até janeiro de 2021 e pode ser acompanhada nas redes sociais da Rede Parceria. Durante as Olimpíadas da Solidariedade, os clientes podem colaborar com as instituições participando de uma outra votação, que acontecerá nos espaços físicos da Rede. A cada R$100 em compras, os clientes ganharão um cupom das Olimpíadas da Solidariedade, com o qual poderão escolher qual entidade querem ajudar. E, ao ajudar o próximo, eles também sairão ganhando: concorrem a 312 vale-compras de R$ 300 nas lojas associadas. O regulamento pode ser consultado nas lojas ou pelo site redeparceria.com.br.

A Rede Parceria atua no varejo supermercadista por meio de associados. Conta hoje com 50 lojas, localizadas em Fortaleza e Região Metropolitana e também nas cidades de Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, Cascavel, Itaitinga, Horizonte, Guaiúba, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante, Pecém, Maranguape e Paracuru.

Serviço: Olimpíadas da Solidariedade

Saiba mais em:

http://redeparceria.com.br/

Instagram: @redeparceriaoficial

Facebook: redeparceriaoficial

https://www.youtube.com/channel/UCj8tSdRabHSqX3LrZaHVUYQ