Oi Fibra é eleita melhor provedor de internet do Ceará

A Oi Fibra recebeu o prêmio Melhor Plano 2023, na categoria “Melhor Provedor” de internet em banda larga no Ceará. A premiação foi concedida pela MelhorPlano.net, uma plataforma independente especializada na avaliação de serviços de telefonia e financeiros, que reúne e compara as informações disponíveis no mercado.

Avaliada pela boa performance nos critérios de velocidade e satisfação do cliente, a internet por fibra ótica da Oi desponta no primeiro lugar também no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul.

“O prêmio de Melhor Provedor para a Oi é o resultado da estratégia da empresa de estar focada em oferecer a melhor conexão à internet em fibra ótica, com serviços que atendam às necessidades específicas dos clientes”, avalia Rogério Takayanagi, vice-presidente de Consumidor e Empresarial da Oi.

Na classificação, foram considerados os testes de velocidade de internet realizados ao longo de 2022 no site Minha Conexão e avaliações de satisfação dos usuários em relação a seus provedores, além de votação popular. No total, segundo a plataforma, foram considerados 24.852.706 testes, levando-se em conta as velocidades de download, upload e latência, e 1.175.587 avaliações de satisfação.

De acordo com a plataforma MelhorPlano.net, a análise dos dados conta com a utilização de algoritmos para filtrar e eliminar possíveis fraudes. Junto disso, também foi realizada uma auditoria manual para conferência do resultado em todas as regiões.

Tecnologia FTTH

A Oi Fibra oferece o que há de mais moderno em termos de banda larga de ultra velocidade, utilizando a tecnologia FTTH (Fiber To The Home), em que a fibra chega até o modem, dentro da casa ou empresa do cliente.

Com a tecnologia, os clientes podem navegar na internet com muito mais velocidade, jogar online, assistir a vídeos em alta resolução, trocar documentos e arquivos, além de ter estabilidade para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo.

De acordo com o vice-presidente Rogério Takayanagi, a companhia vem trabalhando ainda para alcançar a liderança no mercado, oferecendo serviços digitais em verticais de educação, serviços financeiros, medicina, etc.

Outros destaques

Segundo a plataforma Melhor plano.net, a Oi Fibra também foi reconhecida com o prêmio na categoria “Melhor Satisfação” nos estados do Rio de Janeiro, Rondônia e Paraná, sendo que neste último, foi premiada também na categoria “Melhor Velocidade”, assim como no Espírito Santo.

Além das tecnologias de internet via cabo e fibra, também foram levados em consideração testes feitos por conexões de internet 3G/4G/5G residenciais, via box ou modem.

Fundado em 2015 e parte do grupo Méliuz (CASH3), o MelhorPlano.net é uma plataforma especializada na comparação imparcial e transparente de planos de telefonia e internet no Brasil. Mais informações sobre o prêmio no Ceará podem ser acessadas no link https://melhorplano.net/internet-banda-larga/ce e nos sites MelhorPlano.net e Minha Conexão.

Oi Fibra X

A Oi oferece ainda um portfólio de serviços de conectividade com Oi Fibra X, para garantir a melhor experiência da Oi Fibra em todos os espaços da casa, com soluções adequadas a residências a partir de 76m² até 300m².

A quantidade ideal de pontos adicionais Wi-Fi é instalada para permitir que o cliente tenha internet rápida e estável até nos cômodos mais afastados, para uso de streaming, games, celular, notebook, trabalho e lazer. Além disso, ele conta com um serviço de monitoramento proativo de rede, sendo possível identificar eventuais falhas antes mesmo que o cliente perceba.