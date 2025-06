Ofertas do Feirão Carmais continuam: preços abaixo da Fipe e condições únicas

A Carmais Seminovos está ofertando as mesmas condições do Feirão, no mês de junho, em suas 16 lojas. Com uma seleção especial de veículos multimarcas e mais de 700 opções em estoque, os clientes encontram modelos com até 1 ano de garantia, preços competitivos e diversas facilidades de pagamento.

Entre os diferenciais da concessionária estão a entrada facilitada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, avaliação justa e imediata do usado, além da possibilidade de fechar negócio com consórcio, sem burocracia. A empresa também atua com os principais bancos do mercado, oferecendo taxas competitivas para quem deseja financiar.

Segundo Antônio Nina, diretor de Seminovos do Grupo Carmais, um dos principais compromissos da empresa é garantir segurança e confiança aos clientes na hora da compra. “Todos os nossos carros são recebidos e vendidos com laudo cautelar. Isso assegura que o veículo passou por uma avaliação rigorosa, que identifica desde histórico de leilão até qualquer comprometimento estrutural. É essa certificação que nos dá segurança para repassar um carro com garantia real ao consumidor”, afirma.

Em julho, a campanha ganha mais força com a decisão de manter a condição da parcela a partir de R$999,00 e modelos com até R$20 mil abaixo da tabela Fipe, conforme condições disponíveis nas concessionárias e no site oficial. De acordo com Nina, essa é uma estratégia para tornar o acesso ao seminovo ainda mais atrativo: “Temos carros com menor rotatividade que entram em condições especiais justamente para dar giro ao estoque e ao mesmo tempo proporcionar uma excelente oportunidade para o cliente”.

O diretor também destaca a política de atendimento da empresa, baseada em escuta e personalização. “Nossos consultores fazem uma entrevista completa com cada cliente para identificar o modelo ideal, de acordo com o perfil familiar, capacidade de pagamento e necessidades específicas. Às vezes, a pessoa chega buscando um carro que não se encaixa no seu orçamento ou rotina, e nós mostramos uma opção mais adequada, seja para quem tem filhos pequenos, precisa de mais espaço ou quer um modelo com sistema Isofix, por exemplo”, explica.

Serviço

Feirão de Seminovos Carmais – Ofertas de Junho e Julho

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: +55 (85) 98126-3833