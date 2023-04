O que torna o Ceará líder no País na venda de pescados? Entenda

Impulsionado pela venda de lagostas, o mercado cearense segue na liderança nacional das exportações de pescados. Somente em 2022, o Ceará faturou US$ 94,4 milhões em comercializações internacionais de peixes e conservas, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (MDIC).

Desse total, US$ 42,2 milhões vieram do crustáceo. Pelo segundo ano consecutivo, o Estado ocupou o topo desse ranking, representando 25,19% dos envios no País. Apesar do resultado positivo, houve um recuo de 14,6%, ante 2021, quando o montante exportado foi de US$ 110, 6 milhões.

Todavia, os dados mostram que o mercado cearense tem ganhado fôlego na última década. Em 2012, apesar de todo o potencial, o Estado ainda aparecia em terceiro lugar como exportador de pescados, com um valor total de US$ 32,5 milhões.

O que puxou o setor para cima

A partir de 2013, o Estado começou a revezar a primeira colocação com o Pará. Para o economista e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Ricardo Coimbra, uma conjunção de variáveis puxou o setor para cima.

“Ao longo dos anos, o governo do Estado vem estimulando e gerando infraestrutura para esse segmento crescer, buscando um relacionamento com o mercado externo. Na medida em que se cria uma cadeia de produção e de escoamento para potencializar a comercialização, o empresariado se sente estimulado”, observa.

Outro ponto, acrescenta, é o aumento da capacidade hídrica, favorecendo parcerias para cooperativas utilizarem açudes gerenciados pelo governo para cativeiros de pescados.

“Podemos esperar mais crescimento de forma significativa. O Ceará tem potencial não só daquilo que tira do mar, mas da produção em água doce, ou seja, da tilápia, do camarão. Além das exportações, essa economia gera autonomia e renda para as comunidades”, completa.

No ranking nacional, depois do Ceará, aparecem o Pará (US$ 82.021.785), Rio Grande do Norte (US$ 46.925.740) e Santa Catarina (US$ 40.559.423).

Empregos e localização geográfica

Atualmente, 57 mil empregos são gerados pelo setor, incluindo a indústria formal, atividade pesqueira e comércio, segundo dados do Sindicato das Indústrias de Pesca e Frio do Estado.

O secretário executivo do Agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), responsável pela área na gestão anterior, aponta que a localização também contribuiu com o resultado.

“A pesca e a aquicultura cearense possuem grande potencial de crescimento. Passando pela criação de camarão e de peixes em cativeiro até a pesca marítima e sua indústria de pescados e conservas, este setor promove o desenvolvimento econômico no interior do estado”, listou.

