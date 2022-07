O que pode mudar na CSP após a venda para a ArcelorMittal?

A ArcelorMittal anunciou logo no início da manhã desta quinta-feira (28) a compra do maior investimento privado da história do Ceará, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), por US$ 2,2 bilhões.

A transação ainda está sob análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - o que impõe certo sigilo às empresas sobre alguns detalhes -, mas especialistas avaliam que considerar algumas características sobre a nova detentora da siderúrgica pode ajudar a traçar os possíveis impactos da mudança para a economia local.

Entre esses impactos estão a possibilidade de desenvolvimento tecnológico no setor de siderurgia e qualificação de mão de obra, segundo especialistas ouvidos pela reportagem do Diário do Nordeste.

O titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará (Sedet), Maia Júnior, acredita que qualquer avaliação sobre os impactos antes que a substituição das atuais acionistas, Vale (50%), Dongkuk (30%) e Posco (20%) seja formalizada é precipitada.

"É mais do que natural em qualquer mercado a substituição de acionistas, principalmente em negócios de capital aberto. Então não há nenhuma surpresa nesse aspecto", explica Maia Júnior.

Líder mundial na produção de aço

Ele pondera, no entanto, que a ArcelorMittal é uma empresa "cujo perfil é sobretudo negócios do campo siderúrgico". Para ele, se trata de um grupo tão forte quanto o anterior, ou "até mais". "A Vale não possui tradição no campo siderúrgico. Dongkuk e Posco, sim".

A ArcelorMittal é uma multinacional líder mundial na produção de aço, além de ser um grande player global na mineração.

O secretário revelou que o grupo ainda não buscou o governo estadual para conversar sobre as intenções em relação à CSP, mas reforça que o que está sendo visto é a "saída de um grande grupo e a entrada de outro grande grupo".

Maia Júnior Titular da Sedet O que eu posso dizer é que, pela minha experiência no campo público e empresarial, ninguém faz uma aquisição desse tamanho sem ter intenções de desenvolvimento, de crescimento, de retorno de capital. Então para a ArcelorMittal fazer essa compra estratégica ela deve ter intenções. Naturalmente, isso passa por um projeto de futuro".

O conselheiro consultivo do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças (Ibef Ceará), Luís Eduardo Barros, corrobora que a ArcelorMittal possui tempo no mercado de siderurgia.

"Então isso poderá ser até um fator de melhoria, embora tenhamos que levar em conta que a CSP vinha amargando prejuízos. Em 2021, porém, ela já havia revertido essa situação", detalha Barros.

Ele também acredita, entretanto, que ainda é cedo para avaliar os efeitos da troca dos acionistas da companhia para a economia cearense e que, "como a transação ocorre em certo sigilo, fica difícil saber as intenções da ArcelorMittal".

A reportagem solicitou à CSP os resultados financeiros da companhia dos últimos anos e aguarda retorno.

Venda por US$ 2,2 bilhões

Para ele, considerando o patrimônio líquido da CSP no balanço de 2021, a venda foi financeiramente positiva para os novos acionistas.

"O investimento de US$ 5,4 bilhões foi feito a uma taxa de dólar diferente da taxa de hoje e grande parte foi com financiamento de terceiros. No balanço de 2021, o patrimônio líquido da CSP era menos de R$ 2 bilhões, então vender por US$ 2 bilhões foi um grande negócio do ponto de vista financeiro", diz Barros.

Legenda: Produção da CSP representa cerca de metade das exportações cearenses

O conselheiro Davi Azim, do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), explica que a venda considera geralmente uma análise de valuation em relação aos demonstrativos de resultados da CSP.

"Há um levantamento de todo o patrimônio material e imaterial", diz. "Na época (do investimento de US$ 5,4 bilhões), a economia era outra, mais pujante".

Mudança pode trazer desenvolvimento tecnológico

Ele pontua que as expectativas normalmente são positivas diante do fato de que a ArcelorMittal se "trata também de uma empresa de grande envergadura". Ele acredita que esse tipo de mudança deve trazer para a CSP desenvolvimento tecnológico e pode gerar a necessidade de maior qualificação da mão de obra.

"A princípio, quando uma empresa da envergadura da CSP é comprada, o que podemos esperar é que venha mais tecnologia, desenvolvimento e mais propostas de negócios para o Complexo (Industrial e Portuário do Pecém)", detalha Azim.

Procurada pela reportagem, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) se limitou a reforçar a importância da CSP para a indústria e economia estadual. A entidade disse que só vai se pronunciar quando for confirmada a compra.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE