Nubank fora do ar? Usuário relatam instabilidade no aplicativo do banco nesta terça (3)

Clientes do banco Nubank enfrentam problemas para acessar o aplicativo da empresa, na tarde desta terça-feira (3). Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para realizar login e também no serviço de transferência via pix.

Dados do site Downdetector — serviço que monitora plataformas online — mostram que a falha começou por volta de 14h. As notificações atingiram o pico de mais de 3 mil reclamações, às 14h29, e ultrapassam a marca de 2.349, às 14h36.

Reclamações:

86% Login no aplicativo móvel;

11% Mobile bank;

3% Pix

A instabilidade no aplicativo é constatada em smartphones Android e iPhone (iOS). Segundo relatos de usuários, a falha impede a realização de transações via mobile bank.

O banco ainda não emitiu nota sobre a falha.

Usuários relatam problemas no aplicativo

