Novos empreendimentos de luxo expandem potencial urbanístico da Região Metropolitana

A Região Oeste da Grande Fortaleza desponta como um dos principais vetores de crescimento urbano e imobiliário do Ceará. Impulsionada por investimentos estratégicos, infraestrutura em expansão e novas conexões com polos turísticos e industriais, a região vive um momento de transformação que atrai atenção de grandes grupos do setor e especialistas em desenvolvimento urbano.

Segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Fortaleza liderou o aumento das vendas de imóveis residenciais no Nordeste entre 2020 e 2024, com alta de 85%. No primeiro trimestre deste ano, o crescimento chegou a impressionantes 51,68% em comparação ao mesmo período de 2023.

Um dos principais marcos dessa nova fase é o lançamento do Azur Sol Poente, da BLD Urbanismo, empresa que já tem notoriedade por projetos inovadores. O novo empreendimento, localizado às margens da CE-085, promete redefinir o conceito de moradia de alto padrão no lado oeste da Região Metropolitana.

Legenda: O empreendimento Azur Sol Poente Foto: BLD / Divulgação

“Um projeto que une localização estratégica, sofisticação e urbanismo inteligente, destinado a ser referência em alto padrão na região. A BLD Urbanismo se compromete a elevar o padrão urbanístico da região, oferecendo um empreendimento onde qualidade de vida, segurança e sofisticação se unem para criar um novo marco no desenvolvimento urbano do lado Oeste da capital”, afirma Irineu Guimarães, CEO da BLD Urbanismo.

O movimento de valorização também impacta diretamente o setor de hotelaria e turismo. O Grupo Vila Galé, referência nacional e internacional no segmento, aposta na região com o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco. Integrado à paisagem exuberante do litoral cearense, o empreendimento oferece conforto, cultura e experiências exclusivas à beira-mar.

“O turismo é um importante aliado para o desenvolvimento econômico das regiões. Com a chegada de empreendimentos de grande porte, como o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, há geração de empregos diretos e indiretos, estímulo à cadeia produtiva local, fortalecimento do setor de serviços e valorização imobiliária. Além disso, o turismo contribui para a internacionalização da Região Metropolitana de Fortaleza, que passa a ser cada vez mais reconhecida como um destino atrativo”, afirma André Gamelas, gerente-geral do empreendimento.

Especialista no mercado imobiliário de alto padrão, o empresário Tales Rilton, CEO da Compass Imobiliária, reforça o dinamismo da zona de loteamentos da Caucaia. “Para se ter uma ideia, o primeiro loteamento fechado da zona de loteamentos da Caucaia, de 2020 pra cá, teve valorização de mais de 140%. E o movimento de adensamento desses loteamentos, junto com a gama comercial, nos mostra um cenário de muitas oportunidades e crescimento. A construção civil tem transformado essa região com uma série de empreendimentos de diversos nichos. Antes se tinha muitos produtos mais populares, hoje já vemos vários de alto padrão também”, afirma.

Serviço

BLD Urbanismo

Instagram: @bldurbanismo

www.bldurbanismo.com