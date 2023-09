Nora de Binho Bezerra lamenta falecimento de bilionário e esposa: 'nem a morte os separou'

A influenciadora Marcella Minelli, nora de José Bezerra de Menezes Neto e Luciana Bezerra, publicou, nesta sexta-feira (15), uma homenagem ao casal. Binho e Luciana foram encontrados mortos no último sábado (9), na casa de veraneio da família, na praia de Iporanga, no Guarujá, em São Paulo.

"No dia em que me conheceu, já falou: 'o segredo para o relacionamento durar é um só: paciência!' Eles [Binho e Luciana] tiveram diariamente, por 39 anos, e nem a morte os separou. Tia Lu, você será, para sempre, minha fonte de inspiração como mulher, esposa, filha, irmã, amiga, e uma das pessoas que mais admirei na minha vida. Vocês seguirão vivos no meu coração, eu te amo muito", escreveu a irmã de Gabriela, ex-Pugliesi, na postagem em homenagem a Luciana.

Marcella também homenageou Binho. A influenciadora relatou sobre os momentos iniciais da vida de Vittorio, fruto do casamento com Marcelo, um dos três filhos do casal.

"Nos primeiros 3 meses de vida do nosso filho, passamos na casa deles até nossa casa ficar pronta. Como agradecimento, dei um presente com uma carta, que dizia no final: 'Obrigada. Confiem em mim, sempre darei todo o meu amor, segurança e dedicação ao filho e netos de vocês.' Sigo firme com isso, honrarei minhas palavras e continuaremos esse legado de família e união que vocês nos ensinaram. Eu casei com o Marcelo e com a família dele também. Permaneceremos unidos. Obrigada por tanto. Descanse em paz, meu amado sogro", escreveu.

Assuntos relacionados

Entenda o que se sabe

Encontrados sem vida em um condomínio no litoral de São Paulo, na manhã do último sábado (9), o empresário Binho Bezerra e a esposa, Luciana Bezerra, teriam sido vítimas de um vazamento de monóxido de carbono, segundo a Polícia Civil de São Paulo. A cachorra de estimação da família também foi encontrada morta.

Os corpos do casal foram achados pelo filho, Rodrigo Passos Bezerra, que também estava na residência, localizada no Guarujá - litoral paulista. Ele teria estranhado a demora dos pais para acordar e decidiu ir até o quarto deles. Ao chegar, Rodrigo encontrou os dois deitados na cama já sem vida, assim como o animal, que estava próximo aos donos.

Ainda conforme a apuração policial, o filho chegou a pedir ajuda para um vizinho que é médico. O profissional tentou reanimar o casal, mas não obteve sucesso, recorrendo ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, Binho e a esposa tiveram o óbito confirmado às 11h30.

O casal foi velado e enterrado na tarde do último domingo (10), em um cemitério na zona sul da capital paulista. Eles deixaram três filhos: Rodrigo, Marcelo e Rafael.