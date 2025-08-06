Diário do Nordeste
Ninguém acerta a Quina 6793 e valor do prêmio chega a R$3 milhões; veja como apostar

Aposta simples de Nova Russas, interior do Ceará, teve quatro acertos e levou R$ 13.224,28

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Papeleta da Quina
Legenda: O próximo sorteio está marcado para quinta-feira (7) Foto: Hans Elmo / Shutterstock
Foto: Hans Elmo / Shutterstock

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteados da Quina 6793, nesta quarta-feira (6). Com o resultado, o prêmio principal deve chegar a R$ 3 milhões no próximo sorteio.

Uma aposta simples do município de Nova Russas, interior do Ceará, teve quatro acertos e levou R$ 13.224,28. Foram registrados outros 26 jogos que corretamente 4 números do concurso.

O próximo sorteio está marcado para quinta-feira (7), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.

Resultado da Quina de hoje

29-30-38-39-73

Resumo do sorteio

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
26 apostas ganhadoras, R$ 13.224,28

3 acertos
1.823 apostas ganhadoras, R$ 179,62

2 acertos
55.397 apostas ganhadoras, R$ 5,91

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo.

