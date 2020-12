Nacional Gás assume três filiais da Liquigás após aquisição

Após a Petrobras concluir a venda da totalidade em sua participação na Liquigás, a Nacional Gás, empresa de energia do Grupo Edson Queiroz, assume a partir desta quinta-feira (24) a gestão das filiais que pertenciam à Liquigás em Betim (MG), Macaé (RJ) e Campo Grande (MS).

Parte do processo de aquisição da Liquigás, está prevista ainda a transferência de filiais e depósitos da Copagaz para a Nacional Gás. Após a conclusão de todo o processo, a empresa passará a ser detentora de ativos equivalentes a 18% do volume de GLP vendido pela Liquigás.

O processo de venda da participação da Petrobras na Liquigás para o consórcio formado por Itaúsa, Copagaz e Nacional Gás foi aprovado pelo Cade em 18 de novembro deste ano. O valor de aquisição pago foi de aproximadamente R$ 4 bilhões.

"Com a finalização desta aquisição, a Nacional Gás fortalece sua posição de destaque no mercado brasileiro de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ampliando significativamente sua presença no segmento domiciliar. Ao assumir as unidades de Betim (MG), Macaé (RJ) e Campo Grande (MS) da Liquigás a empresa consolida sua atuação nas regiões Sul e Sudeste do País.", disse o Grupo Edson Queiroz em nota à imprensa.

A Nacional Gás é uma das quatro maiores distribuidoras de GLP do país, com capital 100% brasileiro. É responsável por levar o GLP a cerca de 7,5 milhões de lares mensalmente e mais de 15 mil empresas, por meio de uma rede de abastecimento que trabalha na armazenagem, envase e distribuição de gás.