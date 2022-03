Na Semana do Consumidor, perfumaria de luxo oferece até 60% de desconto

Conhecido como a “Black Friday do primeiro semestre”, o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, se consagrou como uma oportunidade para marcas lançarem uma semana inteira de promoções. No setor de perfumaria, a Leloyn Parfums está com ofertas de até 60% de desconto.

De 14 a 20 deste mês, a Leloyn Parfums oferece aos clientes variadas opções de perfumaria de luxo a preços promocionais, disponíveis tanto nas lojas físicas, como pelos canais digitais, com condições especiais de compra, parcelamento sem juros .

“Preparamos a Semana do Consumidor com descontos reais, de Black Friday mesmo! O ano definitivamente começou!”, comemora Juvenira Queiroz, gerente de compras da Leloyn Parfums.

Marcas consagradas estarão em oferta como, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Antonio Banderas, Pepe Jeans, Ferrari, Azzaro, Montblanc, Jimmy Choo, entre outras marcas internacionais. “Para se ter uma noção, o perfume Azzaro de R$ 169 vai sair por R$ 99,90 e o Bottega Veneta Essence Aromatique EDC Feminino 50ml de R$ 1.064 por R$ 425,60 no dia 15 de março. Os descontos serão aplicados no interior da loja, sendo assim, vale a pena a visita”, afirma Nathali Lima , consultora de vendas Leloyn.

As unidades físicas da loja estão situadas à Rua Leonardo Mota 2450, e no Shopping Iguatemi, ambas em Fortaleza. Na unidade Maison, no bairro Aldeota, o cliente conta com um espaço de mais de 500m², com amplo estacionamento rotativo, manobrista, segurança e um atendimento especializado e inspirado na perfumaria francesa. Já quem prefere ir ao shopping, os clientes poderão conferir a perfumaria com mais de 80m², amplo espaço e marcas exclusivas de alto luxo como, Creed, Amouage, Xerjoff, Memo, Sisley, Etro, Loewe, Giorgio Armani, Lancôme, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Dior, Bvlgari, Michael Kors, Loewe, entre outras.

A origem da data

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, ou somente Dia do Consumidor, é comemorado anualmente em 15 de março em todas as partes do mundo. A data foi escolhida em alusão ao episódio ocorrido em 15 de março de 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, enviou uma mensagem ao Congresso norte-americano para expressar as suas preocupações a respeito dos direitos do consumidor.

Mas foi só em 1983 que se comemorou pela primeira vez o Dia do Consumidor, uma data aproveitada pelas associações para lembrar os direitos da população. As lojas celebram o dia com descontos aos consumidores.

Confira outras promoções Leloyn Parfums na Semana do Consumidor

*Carolina herrera 212 vip men edt masculino 200ml de R$ 749 por R$ 599

*Carolina herrera 212 vip edp feminino 125ml de R$ 729 por R$ 639

*Paco rabanne olympea legend edp feminino 80ml de R$ 659 por R$ 439

*Paco rabanne pure xs night edp masculino 100ml de R$ 569 por R$ 399

*Paco rabanne pure xs edp feminino 80ml de R$ 619 por R$ 399

*Britney spears fantasy edp feminino 100ml de R$ 380 por R$ 259,90

*Animale for men edt masculino 100ml de R$ 402 por R$ 289,90

*Ferrari scuderia ferrari black edt masculino 125ml de R$ 369 por R$ 329

*Lacoste matchpoint edt masculino 100ml de R$ 519 por R$ 399

*Burberry her blossom edt feminino 100ml de R$ 599 por R$ 399

*Hugo boss the scent for her edp feminino 100ml de R$ 599 por R$ 449

*Mercedes benz man intense edt masculino 100ml de R$ 479 por R$ 399

*Rue pergolese rouge edp feminino 100ml de R$ 159,90 por R$ 89

*Rue pergolese black edt masculino 100ml de R$ 149 por R$ 79

Serviço:

Semana do Consumidor Leloyn Parfums

14 a 20 de março

Leloyn Parfums Maison

Rua Leonardo Mota, 2450 – Aldeota

Fone: 85 3122-4968

Whatsapp: 85 98609-8272.

Leloyn Parfums - Shopping Iguatemi

Piso L1, próximo à Zara

Whatsapp:(85) 98609-8272

Instagram: @leloynparfums/ FaceBook: Leloynparfums

Web: https://beacons.ai/leloynparfums/

