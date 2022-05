Na retomada de investimentos, locação de mão de obra ganha força nas empresas

Em busca de inovações e tecnologia na retomada do período pós-Covid, empresas têm voltado a concentrar os investimentos em mão de obra alocada. Em 2021, um levantamento realizado pela Transparency Market Research já sinalizava que a modalidade cresceria 15%, seguindo a também crescente necessidade de melhoria das operações. A Mrh Locação de Mão de Obra, que completa três décadas de atuação no mercado, registrou mais de 4.500 contratações nos últimos cinco anos.

Com um banco de dados com mais de 100 mil currículos, durante a pandemia, muitos deles foram alocados, dado o expressivo crescimento da busca pelo serviço, sobretudo entre as empresas de saúde, como farmacêuticas e indústria de soros. Tatiane Vasconcelos, coordenadora comercial da empresa, pontua que o processo seletivo é personalizado, sempre priorizando as necessidades da locatária. “Realizamos uma pré-seleção qualificada, com uma série de entrevistas e dinâmicas, onde buscamos sempre alocar o candidato com perfil adequado de acordo com a necessidade de cada cliente”, pontua.

A qualificação é um dos diferenciais da Mrh, por isso, a empresa investe constantemente na capacitação e supervisão proativa dos profissionais disponíveis. “Oferecemos capital humano capacitado, produtivo e, consequentemente, mais retorno e tempo para que as empresas não percam o foco na estratégia do negócio para se preocuparem com processos operacionais que também são fundamentais para uma entrega de excelência a que se propõem”, complementa a coordenadora.

Estados de atuação

Hoje, a atuação da Mrh Locação de Mão de Obra se estende em quatro estados do Nordeste: Ceará, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte. Dentre o portfólio de clientes, estão algumas colaborações de sucesso com instituições renomadas, como o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Solar Coca-Cola, Mob Telecom, Diageo e Suzano. “Nós acompanhamos as movimentações do mercado para agregar às empresas. Acreditamos que, por isso, temos clientes tão fiéis”, finaliza Tatiane.

Sobre o Grupo Mrh

Maior grupo de gestão de pessoas e serviços do Nordeste, a Mrh é conveniada exclusiva dos MBAs, cursos e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Também é referência em gestão de arquivos físicos, digitais, locação de mão de obra, estagiários e jovens aprendizes. Além da matriz em Fortaleza, a Mrh conta com unidades próprias nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Serviço:

Telefones: (85) 3025.9742 / (85) 99123 8533

Site oficial: https://mrhgestao.com.br

E-mail: tatiane@mrhgestao.com.br

