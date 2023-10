Movimento 'Somos GEQ' é lançado reforçando compromisso com valores e respeito

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) celebrou um marco significativo ao lançar o Movimento "Somos GEQ", que reforça um conjunto de atributos e comportamentos que irão nortear as atividades e relacionamentos com seus stakeholders.

O evento, que foi realizado em uma de suas unidades e exibido de forma on-line para todas as filiais dos negócios GEQ nesta segunda-feira, 2 de outubro, contou com a presença da alta gestão do GEQ, reforçando o compromisso da liderança com a implementação e prática da Cultura GEQ.

Legenda: Carlos Rotella, presidente executivo do grupo, comentou sobre a implementação e prática da Cultura GEQ Foto: Diego Marques

Carlos Rotella, presidente executivo do GEQ, ressaltou a importância do respeito mútuo entre todos os membros da equipe. "Ao respeitarmos os nossos trabalhadores, os nossos clientes, processos, o “compliance” da companhia, certamente nós teremos uma empresa com uma cultura cada vez mais forte. Nós temos a nossa cultura, temos o nosso orgulho de pertencer e isso é intransferível. Dependemos uns dos outros para sermos uma equipe campeã. Todos nós somos parte integrante desse resultado que é baseado em respeito", afirmou Rotella.

As atividades do Grupo Edson Queiroz são fundamentadas em princípios e valores inegociáveis, que guiam todos os colaboradores da empresa. A Cultura GEQ fortalece ainda mais a coesão e a eficiência dentro do Grupo Edson Queiroz.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações. Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.