Moura Dubeux lança empreendimento no Meireles com apartamentos a partir de R$ 288 mil

Com três opções de apartamentos, espaços multiuso para atividades variadas e localização privilegiada, o Beach Class Meireles, da construtora Moura Dubeux (@mouradubeux_oficial), já está com unidades à venda. Previsto para entrega em 2025, o empreendimento possui unidades a partir de R$ 288.000,00.

Os modelos de apartamento disponíveis são: studio, com 25m²; apartamento de um quarto com 38m²; dois quartos com 65,5m². Ao todo, serão 324 unidades distribuídas em 27 pavimentos. O Beach Class Meireles também conta com térreo, mezanino, pavimento de garagem e rooftop.

De acordo com Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux, o projeto visa favorecer a relação entre as pessoas. “A ideia foi fugir da compartimentação dos ambientes e buscar espaços integrados, que acabam agregando mais funções do que sua função principal. No coworking o usuário pode trabalhar ou ficar mais à vontade na área de lounge”, relata.

O empreendimento está localizado no cruzamento das ruas Tenente Benévolo e Monsenhor Bruno. O projeto conta com jardim de 330m², sem muros, e é integrado às vias, o que favorece os moradores, por conta dos serviços disponíveis no bairro.

Na área do rooftop, um dos destaques é a piscina de borda infinita, com vista para o mar, e os espaços de lounge disponíveis. “Outro ponto significativo é o projeto luminotécnico feito para a fachada, que vai dar destaque à torre e mais beleza ao bairro”, explica Fernando.

Em relação ao financiamento das unidades, o diretor regional explica que estão trabalhando com fluxo de 40 meses junto à construtora até a entrega. Dessa forma, 50% do saldo fica para financiamento em 2025.

Presença em Fortaleza

O Beach Class Meireles é o segundo empreendimento da marca Beach Class em Fortaleza. O primeiro foi lançado em 2008, na época da chegada da incorporadora no mercado local e é caracterizado por oferecer como diferenciais a localização e uma rede significativa de serviços para os moradores. A Moura Dubeux possui outros nove empreendimentos à venda em Fortaleza, para diferentes perfis de clientes. A lista completa pode ser conferida no portal oficial.

Serviço

Saiba mais sobre o Beach Class Meireles

mouradubeux.com.br

