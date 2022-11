Motoristas da Uber relatam dificuldade para conseguir corridas

Os grupos de motoristas por aplicativo surgiram com intuito de aumentar a segurança dos profissionais, além de compartilhar dicas e experiências. Nos últimos dias, uma nova reclamação tem sido comentada nesses meios.

Conforme relato de motoristas parceiros da Uber, as solicitações de corridas não estão chegando para muitos deles, que passam até mesmo horas sem ser acionados pelo aplicativo. Os profissionais afetados não sabem o motivo disso acontecer.

Questionada, a Uber informou, por meio de nota, que não há motivos específicos para a situação e ressaltou que "a demanda por viagens não é fixa, há períodos de aumento e períodos de queda".

A empresa pontuou também que "a experiência individual de um motorista parceiro está relacionada diretamente aos locais e horários em que ele costuma usar o aplicativo, pois a demanda não é igual em todas as regiões da cidade nem em todos os horários do dia".

Tendo isso em vista, a Uber revela que o próprio aplicativo dos motoristas parceiros conta com recursos que informam os locais e horários com mais viagens.

Algoritmo prioriza motoristas com melhor avaliação, diz associação

O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará (Amap), Rafael Keylon, afirma que a Uber teria criado um sistema de classificação dos motoristas conforme o desempenho em alguns critérios como a taxa de aceitação das corridas e taxa de cancelamento.

Com base nesse histórico, segundo Keylon, em situações nas quais há oferta múltipla de motoristas, o algoritmo da empresa estaria dando prioridade no direcionamento das corridas a motoristas melhor avaliados.

"Esses critérios ajudam o motorista a pegar corrida. Então, motoristas que escolhem demais as corridas, que só querem pegar corridas longas ou que só querem que sejam financeiramente vantajosas, o aplicativo acaba preterindo esses motoristas em relação a outros que também estão perto", alega.

Essa "punição", no entanto, não seria definitiva. Keylon orienta que os motoristas que estejam com dificuldade rodem em regiões mais afastadas do centro da Capital e aceitem todas as corridas, mesmo as que forem consideradas desvantajosas.

Rafael Keylon Presidente da Amap No começo, o aplicativo vai começar a te mandar corrida ruim, pra ver se tu pega ou não. E aí você vai ter que pegar as corridas ruins, porque é o preço que você paga pelo tanto de corrida que você rejeitou"

O sistema de avaliação seria uma resposta da empresa às reclamações dos passageiros que, principalmente durante os momentos mais graves da pandemia, relatavam dificuldade em conseguir motoristas, além de diversos cancelamentos.

Nesse período, os próprios motoristas argumentavam que esse tipo de estratégia era necessário para garantir a vantagem financeira da atividade, tendo em vista que os custos com combustível e manutenção do veículo, por exemplo, estavam subindo muito, ritmo que não era acompanhado pelo reajusta da remuneração dos aplicativos.

Uber nega existência de sistema de classificação

Questionada sobre essa classificação e atualização do algoritmo, a Uber negou a existência do sistema. "Não existe qualquer tipo de 'sistema de classificação interna da Uber que confere notas para os motoristas de acordo com desempenho', assim como não há 'menos prioridade no direcionamento' de solicitações de viagens para um ou outro motorista parceiro".

"Quando um usuário faz uma solicitação de viagem, a plataforma procura os motoristas parceiros mais próximos e direciona a solicitação da forma mais eficiente possível com base na localização".

Página da Uber global explica que os únicos critérios levados em consideração na distribuição das corridas são a proximidade entre motorista e passageiro e o tempo de deslocamento entre eles. Este segundo ainda inclui variáveis como trânsito e fatores geográficos que podem aumentar o tempo de espera do passageiro.

