Mota Machado lança novo empreendimento no bairro de Fátima; unidades possuem até 166m²

Voltado para o público que busca conforto, conectividade e os benefícios de morar em um bairro central de Fortaleza, a construtora Mota Machado lançou o mais recente empreendimento da linha Collection: o Tango Plaza de Fátima. Com previsão de início das obras para o primeiro trimestre de 2022, o prédio conta com opções de apartamentos amplos, com diferentes modalidades de compra e financiamento. A entrega do Tango está prevista para junho de 2025.

Com valores a partir de R$ 1.200.000 por unidade, os apartamentos possuem opções de 141m² e 166m², de três a quatro suítes, além de três vagas na garagem. O espaço está localizado em frente à Praça Argentina, no bairro de Fátima.

De acordo com Mario Zacchigna, gerente comercial da Mota Machado, um dos principais atrativos do empreendimento é a exclusividade de cada unidade. Por serem apenas dois apartamentos por andar, sem paredes geminadas entre eles, a privacidade dos moradores é garantida. Há também a presença do Hall Social Privativo, o qual cada morador possui acesso logo ao sair do elevador. “Ele pode ser decorado de acordo com o gosto do cliente, além de denotar mais privacidade e segurança para o morador”, explica o gerente.

O Tango Plaza de Fátima conta com inovações em sustentabilidade, com sistema de irrigação que utiliza a água reaproveitada das unidades, lixeira com coleta seletiva, placas fotovoltaicas para geração de energia solar, entre outras.

Em relação às opções de compra, Mário ressalta que a Mota Machado é flexível nas negociações e disponibiliza diferentes formatos de aquisição durante a obra. Os financiamentos podem ser realizados por qualquer banco, além da opção de pagamento com recursos próprios.

“O Bairro de Fátima é um dos bairros preferidos pelo fortalezense. Os serviços ofertados no bairro vão desde clínicas, restaurantes, bancos a farmácias e escolas. A centralidade do bairro também é um fator relevante para quem precisa se deslocar a diferentes pontos da cidade no dia a dia”.

Próximos passos

Ainda em 2021, a Mota Machado ainda irá lançar um empreendimento no bairro Meireles, localizado na esquina das ruas Visconde de Mauá e República do Líbano. O empreendimento será de torre única e contará com um apartamento por andar.

Com entrega prevista para novembro de 2022, o Rooftop Canuto 1000, assim como o Tango Plaza de Fátima, também faz parte da Collection Mota Machado. O prédio se destaca por ter sido o primeiro empreendimento de Fortaleza a receber o selo Fator Verde de sustentabilidade, no nível diamante da Prefeitura de Fortaleza. A avaliação é realizada a partir de 45 critérios distribuídos em seis fatores: Cidade Sustentável; Hídrico; Ambiente Saudável; Energético; Materiais e Resíduos; e Social.

Serviço

Site: https://motamachado.com.br/imoveis/tango/

