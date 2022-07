Morre Lily Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo, aos 87 anos

Uma das mulheres mais ricas do mundo, a gaúcha Lily Safra morreu, neste sábado (9), aos 87 anos, segundo o colunista do Globo, Lauro Jardim. A causa da morte não foi informada. O sepultamento deve ocorrer na segunda-feira (10).

Com fortuna avaliada em 1,3 bilhão de dólares - o equivalente a R$ 5 bilhões - Lily Safra estava entre as 12 brasileiras mais ricas do mundo, segundo a lista da Forbes em 2021.

Viúva de Edmond Safra

A bilionária era viúva do banqueiro libanês, naturalizado brasileiro, Edmond Safra, com quem foi casada durante 23 anos. Um dos controladores do Banco Safra, ele faleceu em Mônaco, em 1999.

Antes, Lily Safra foi esposa de Alfredo Monteverde, fundador da Rede Ponto Frio.

