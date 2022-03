Mobilidade urbana entra em pauta com série de programas na TV Diário

Um dos temas que está sempre em destaque no debate público, a mobilidade urbana engloba aspectos fundamentais do dia a dia da população. Questões como caminhabilidade, extensão de ciclofaixas e estratégias para aperfeiçoar o fluxo de veículos nas ruas são pautas recorrentes, que precisam ser discutidas para a elaboração de políticas públicas que beneficiem a todos. Em busca de ampliar as vozes sobre esse assunto, o Sistema Verdes Mares (SVM) dá início ao projeto Mobilidade Urbana 2022.

Por meio de uma série de programas que serão veiculados na TV Diário e matérias no portal do Diário do Nordeste, especialistas locais e de outras partes do Brasil irão discutir as temáticas. As transmissões começam no dia 02 de abril, às 13 horas, na TV Diário. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora.

A programação do projeto Mobilidade Urbana será transmitida nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas.

“A cada episódio, teremos dois conteúdos marcantes: um com foco em Fortaleza, e outro com inspirações de outras cidades do mundo. Nossa equipe vai vivenciar o cotidiano da população que precisa se movimentar pela cidade e quais são as histórias por trás de cada mudança. Teremos um quadro com pessoas de outras cidades do mundo, explicando e mostrando a rotina e como se locomover e vivenciar a cidade”, explica Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do SVM.

Estrutura do projeto

Os conteúdos do Mobilidade Urbana irão contemplar temáticas variadas, mas com um norte: o pedestre. Como ele se desloca, suas opções e como tais aspectos afetam sua qualidade de vida.

Matérias jornalísticas documentais: a cada episódio, um repórter vivencia a realidade e busca histórias conectadas com as transformações da mobilidade urbana na cidade.

Entrevistas: especialistas em mobilidade participarão de entrevistas nos estúdios do SVM.

Siga essa dica: quadro de 1 minuto com dicas de trânsito de especialistas e órgãos como AMC, Detran, além de profissionais da área de segurança e mobilidade.

Ponte Aérea: especialistas de outros lugares do Brasil e do Mundo trazem visões e argumentos sobre diversos assuntos ligados à mobilidade urbana.

Ando pelo mundo: vlog com pessoas que moram em Fortaleza e em outras cidades do mundo. A cada quadro, uma pessoa diferente mostra a cidade onde mora e os modais utilizados para ir ao trabalho, à faculdade, escola e vivenciar os espaços da cidade.

O projeto Mobilidade Urbana é realizado pelo Sistema Verdes Mares em parceria com a Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). “Queremos mostrar a importância da mobilidade urbana e como ela se faz presente na vida das pessoas. Um desafio para grandes cidades e com soluções criativas em várias cidades do mundo. Teremos um conteúdo leve, criativo e educativo sobre respeito e cuidado com as pessoas e com o meio ambiente”, finaliza Tayro Mendonça.

Serviço

Projeto Mobilidade Urbana

A partir de sábado, 02 de abril

De segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas.

Todos os programas ficarão disponíveis no canal do Youtube da TV Diário.

