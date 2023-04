Minério de ferro e motores: saiba quais são os produtos mais negociados entre China e Ceará

Na última terça-feira (11), o governador Elmano de Freitas (PT) viajou em comitiva com o presidente Lula (PT) para a China em busca de estreitar relações e ampliar investimentos do gigante asiático em solo brasileiro. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e o principal exportador de produtos para o Ceará.

Em 2023, de janeiro a março deste ano, 34% das importações cearenses vieram da China, de acordo com dados da plataforma ComexStat, do Governo Federal. Em números absolutos, foram US$ 249 milhões.

Apesar da representatividade, o valor significa uma queda de 35,8% na comparação com o valor exportado pela China para o Ceará no primeiro trimestre do ano passado.

Veja quais são os principais produtos que o Ceará envia para a China (2022):

Minérios de manganês e seus concentrados, incluindo os minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor em manganês de 20% ou mais, em peso, sobre o produto seco (minério de ferro);

Lagostas;

Ceras vegetais;

Calçados com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico, não classificados em códigos anteriores (calçados);

Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte (placas de aço).

Veja os principais produtos que o Ceará recebe da China (2022):

Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque (motores de geração de energia eólica);

Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis (placas solares);

Glifosato e seu sal de monoisopropilamina (fertilizantes);

Picloram (fertilizantes);

Outros conversores elétricos estáticos.

Fonte: ComexStat/Governo Federal

Participação da China nas importações cearenses

Em 2022, a China foi o segundo país em participação nas importações cearenses, com 28%, ficando atrás dos Estados Unidos (30%). O país asiático totalizou, ao longo do ano passado, US$ 1,36 bilhão em vendas ao Ceará, crescimento de 45% na comparação com o ano de 2021.

No ano passado, os "redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque", basicamente motores de geração de energia eólica, foram os principais produtos enviados da China para o Ceará, seguidos pelas "células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis".

Em terceiro lugar aparecem os produtos químicos orgânicos, especificamente o "glifosato e seu sal de monoisopropilamina", bem como o "picloram", na quarta posição, que são fertilizantes.

Exportações

Se para o Brasil a China é um importantíssimo comprador, no Ceará o país asiático ainda fica atrás de outras nações em participação nas exportações. Em 2022, de acordo com o ComexStat, a China responde por 1,7% das exportações cearenses, sendo Estados Unidos (27%) e México (24%) os principais compradores de mercadorias oriundas do Estado.

Em 2022, foram US$ 38,8 milhões em exportações para o país asiático, queda de 1% na comparação com o ano de 2021.

Os principais produtos enviados pelo Ceará para a China são "outros minérios de manganês e seus concentrados, incluindo os minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor em manganês de 20% ou mais, em peso, sobre o produto seco", seguido pelas lagostas na segunda posição e pelas ceras vegetais em terceiro lugar.

Legenda: A China totalizou, ao longo do ano passado, US$ 1,36 bilhão em vendas ao Ceará, crescimento de 45% na comparação com o ano de 2021 Foto: Shutterstock

O diretor da JM Negócios Internacionais, Augusto Fernandes, explica que a relação comercial entre o Brasil e a China, bem como a relação entre o Ceará e a China, é longínqua e vê com bons olhos a aproximação com o país asiático.

Ele destaca a divulgação do potencial do Ceará em relação ao hidrogênio verde dentro desse contexto. “A China detém as tecnologias mais utilizadas e preços mais competitivos para a produção de energia limpa, como os kits solares, cujas importações têm aumentado consideravelmente”, detalha Fernandes.

Augusto Fernandes Diretor da JM Negócios Internacionais “Certamente é muito digno estreitar os laços para a produção de hidrogênio verde, porque precisa de muita energia para essa produção e a demanda do mundo a partir da guerra da Ucrânia para a frente é energia limpa”

Sobre a possibilidade de trazer uma fábrica de painéis solares para o Ceará, que é um dos objetivos do governador Elmano de Freitas em viagem à China, Augusto Fernandes diz que, sim, caso se concretize, isso deve gerar um impacto na balança comercial, porém ele destaca que, para a economia do Estado seria muito vantajoso.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE