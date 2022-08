Microfranquias on-line representam oportunidades para empresários iniciantes

Um dos mercados mais convidativos para novos empresários - pois permite desenvolver produtos e serviços que já possuem adesão dos consumidores - o ramo de franquias passa por um momento de recuperação no Brasil. De acordo com informações da Pesquisa de Desempenho, elaborada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o primeiro trimestre de 2022 apresentou um aumento de 8,8% no faturamento em comparação ao mesmo período do ano passado.

O momento é percebido como de recuperação, após o período das quedas resultantes do início da pandemia de Covid-19.

Dentro dessa perspectiva, a empresa Brasil Plast, que atua no segmento de sacolas personalizadas, oferta um modelo de microfranquia on-line que preza pelo baixo investimento inicial e trabalho remoto para os franqueados. “As microfranquias se tornaram a porta de entrada no mercado de franchising, são negócios mais enxutos, com investimento inicial menor e operação objetiva”, explica Ramon Sousa, que, ao lado da sócia Izabel Fernandes, é proprietário da Brasil Plast.

“Todo o processo (de adesão) é bem simples. O futuro franqueado recebe a COF (Circular de Oferta de Franquia), um documento obrigatório contendo todas as informações sobre as franquias Brasil Plast. Com a COF na mão, é possível escolher os modelos de franquia (básica, master e premium) com suas respectivas taxas de adesão, passando-se, em seguida, ao treinamento teórico-prático.”

Entre os produtos comercializados pela Brasil Plast estão sacolas de plástico, papel e TNT personalizadas. O público-alvo são empresas do mercado de comércio e serviços de qualquer porte ou segmento. O investimento inicial do empresário para abrir uma franquia junto à Brasil Plast é de R$ 5 mil.

Outros pontos de destaque da Brasil Plast é que todo o trabalho pode ser feito em formato de home office, o que garante mais flexibilidade para o franqueado. Também não há a necessidade de estoque, pois as vendas efetuadas são enviadas pela matriz. Demais benefícios são:

- Franquia 100% online;

- Simplicidade (em até 20 dias, a franquia inicia a operação);

- Payback (retorno do investimento em até 1 ano ou menos);

- Suporte e consultoria da matriz;

- Centro de treinamentos;

- Material de marketing.

Mercado em crescimento

Segundo Ramon, os novos franqueados não precisam de experiência prévia no mercado. As exigências são a realização de vendas e participação em todos os treinamentos junto à matriz.

O empresário também destaca que o setor de embalagens registrou um crescimento de 1,1% ao ano, entre 2014 e 2018, com projeções de alcançar 1,6% até 2024, de acordo com a Associação Brasileira de Embalagem (Abre). “O setor de embalagens é influenciado pela atividade econômica do País, principalmente, pelo crescimento e/ou desaceleração da indústria, devido ao poder de consumo do brasileiro.”

