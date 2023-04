Mercado de luxo mira em ovos de chocolate com joias para essa Páscoa; valores chegam a R$ 700

Uma das datas mais esperadas para o varejo, a Páscoa deve movimentar R$ 240 milhões em Fortaleza, conforme dados da Fecomércio Ceará, através do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

Enquanto alguns lojistas se preparam para atrair o público com promoções, outros miram em consumidores de alto poder aquisitivo, fazendo parcerias com marcas de joias e investindo em chocolates importados.

Pingente da Vivara

Legenda: A collab exclusiva entre Kopenhagen e Life By Vivara oferece um pingente Foto: Kopenhagen / Divulgação

Em parceria com a marca de joias Vivara, a Kopenhagen oferece uma joia na compra do Ovo Delux Língua de Gato, de 810 gramas. O valor sugerido do produto é de R$ 499.

Segundo a empresa, o ovo ao leite tem recheio cremoso, acompanha quatro trufas “língua de gato”, oito medalhões e oito “línguas de gato” de chocolate, além do pingente exclusivo Life by Vivara em formato de pata de gato, banhado com ouro.

Dentre as opções de luxo, a Kopenhagen também tem a opção do "Ovo 95". Vendido em uma lata comemorativa, o produto faz parte de uma edição especial, que além do ovo, inclui um mix de bombons. O valor sugerido é R$ 699,90.

Legenda: Produto vem em uma lata especial Foto: Kopenhagen / Divulgação

Onde comprar: no site da marca, é possível localizar loja mais próxima.

Marcadores de taça folheados a ouro

Legenda: A Gió é uma curadoria que une Joias de designers com pedras naturais e folheadas no ouro, alfaiataria e bolsas “hand made”. O ovo da marca acompanha kit com 6 marcadores de taças, folheados no ouro 18k e com pedras naturais, conforme demonstrado nesta imagem Foto: Sayara Bezerra / Divulgação

A marca cearense de joias Gió fez uma parceria com a chef Ale Felix para a criação de um produto para a páscoa. Quem comprar o ovo confeccionado pela gastrônoma, leva também um kit com 6 marcadores de taças, folheados no ouro 18k e com pedras naturais. O ovo de chocolate custa R$ 429.

Pesando 400 gramas, há duas opções de ovos: o “Pink Lemonade”, com chocolate nobre branco, brigadeiro de limão-siciliano e geleia artesanal de frutas vermelhas, e o salé, que leva chocolate nobre meio amargo, caramelo cremoso com flor de sal.

Legenda: Uma novidade da marca é a opção da versão DUO, contemplando os dois sabores Foto: Sayara Bezerra / Divulgação

Onde comprar: as encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp da GIÓ, no número (85) 99198-2682;

Endereço: rua Barbosa de Freitas, 1040 - Shopping GoldMall;

Site: shopgiodesign.com.br;

Instagram: @giodesign.oficial.

Paladar sofisticado

Além de joias, marcas como a confeitaria cearense Dolceville investem no paladar sofisticado dos clientes mais exigentes.

Na empresa, tem a opção de uma cesta sortida com um ovo de brownie (350 g), feito com chocolate belga, quatro bombons, um pirulito, uma caixa com três mini-sanduíches de páscoa e um cupcake, além de vinho tinto e pão de coco.

O combo custa R$ 319. A empresa também tem opções de ovo de chocolate belga trufado por R$ 289, pesando 800 gramas.

Onde comprar: encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp da Dolceville 85 8919-9981;

Endereço: rua Joaquim Siqueira, 64, no bairro Aldeota;

Instagram: @doceville.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil