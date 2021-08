Mercado de alimentação saudável mira crescimento em Fortaleza

O mercado de alimentação saudável cresceu nos últimos anos em Fortaleza. A oferta de restaurantes e opções é grande na Capital. Mesmo com a pandemia, a busca por esse tipo de refeição continuou e as vendas devem aquecer nos próximos meses.

De acordo com um levantamento da Euromonitor internacional, o setor cresceu 33% em todo o País entre os anos de 2015 e 2020, com isso o Brasil é o 7º no mundo no mercado de alimentos e bebidas saudáveis.

A aposta do empresário Luiz Eduardo Machado no ramo surgiu em 2017 com a franquia da Boali, rede de alimentação saudável iniciada em São Paulo em 2015, após observar o crescimento da demanda em Fortaleza.

“Era um mercado que estava crescendo muito, mas estava meio solto. Na época, eu estava com recurso, mas não queria começar um negócio do zero, por isso fui atrás de investir em uma franquia. Uma coisa casou com outra”, relata o empresário.

Maior demanda

Já a Bienutrir está há 25 anos no mercado com a venda de artigos especiais para pessoas com alergias alimentares, como a lactose e a glúten, e também para quem faz dietas para perda de peso ou hipertrofia. Legenda: A Bienutrir oferece artigos diversos para dietas e restrições alimentares Foto: Divulgação

A gerente da loja e nutricionista Débora Rabelo conta que, no início, o foco era nas vendas de alimentos para pessoas que faziam as dietas enterais, ou seja, por sonda. Débora Rabelo gerente da Bienutrir “Com o tempo, houve essa necessidade de aumentar o mercado, surgiu a procura por alimentos para celíacos, intolerantes à lactose. Depois, expandiu-se para a parte dos diets e suplementação esportiva”.

De acordo com Rabelo, a procura por esse tipo de produto ainda é grande. “As pessoas estão cada vez mais tendo uma noção de que é preciso mudar, que precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, que além de ser bom para a estética também traz benefícios para a saúde”.

Prática e digital

Com a proposta de trazer mais praticidade à rotina, a Liv Up surgiu em 2016 por uma demanda pessoal do CEO Victor Santos. O empresário, que antes trabalhava na área financeira, sentia falta de haver no mercado uma marca que unisse saúde e boa funcionalidade.

Após três anos, a Liv Up expandiu operações para Fortaleza. “À medida que fomos crescendo, nossos consumidores pediam por essas expansões. Em Fortaleza, há uma aderência muito forte do público com a nossa proposta de valor, de estilo de vida saudável, fazer esporte, comer bem”, explica o CEO. Legenda: A Liv Up oferece refeições e outros alimentos congelados saudáveis Foto: Divulgação

Santos pontua ainda que a procura por esse tipo de refeição continua intensa. “As pessoas querem se alimentar bem e estão tendo cada vez mais consciência dessa importância e, por isso, queremos continuar expandindo, estamos estudando a criação de uma loja física”.

Seções especializadas

E não é só em restaurantes ou lojas que esse setor tem sido aposta de empresários. Hoje, é comum ver nos supermercados seções especializadas em produtos saudáveis. “Alguns supermercados têm essa oportunidade de ter esse produto em virtude de já ter esse consumidor dentro da própria loja”, explica o presidente da Associação Cearense de Supermercados, Nidovando Pinheiro.

Além disso, segundo ele, as indústrias perceberam essa demanda, o que acabou sendo atrativo para os distribuidores. Nidovando Pinheiro presidente da Associação Cearense de Supermercados "Cada momento que vai passando, temos visto esses espaços dentro dos mercados, com uma variedade grande e tem se tornado parte desses estabelecimentos”.

Apesar disso, Pinheiro pontua que, durante a pandemia, esse mercado viu as vendas caírem, no entanto, a partir de maio, o movimento vem crescendo com a reabertura das academias. “No período da pandemia, tivemos muitas rupturas por conta de matérias-primas também”, diz.

Desempenho na pandemia

Na Boali, Machado conta que teve que se readaptar e atuar somente com delivery e relata ter sentido o impacto nas vendas logo no início da pandemia. Luiz Eduardo Machado empresário "Agora as pessoas estão vendo que a vida volta. As pessoas querem agora uma alimentação mais saudável pelos quilos que ganharam durante a pandemia e por dar mais valor às atividades e à saúde”.

Conforme a gerente da Bienutrir, a atuação na quarentena se deu muito por demanda médica. "Aqui também trabalhamos com orientação nutricional, pois somos nutricionistas e é uma maneira de ajudar. A procura por outros produtos também foi grande, pois trabalhamos com muitas pessoas que são alérgicas, intolerantes à lactose”.

Já no caso da Liv Up que tem como essência o meio digital, a pandemia não afetou o desempenho das vendas e, para Santos, a pandemia foi responsável por acelerar a preocupação dos consumidores com a saúde.

Victor Santos CEO da Liv Up "A nossa marca está numa posição muito privilegiada no contexto de pandemia, as nossas habilidades como empresa de vender online, de entender bem o consumidor, foi realmente um baita privilégio, mas também de responsabilidade, assumimos o compromisso de doar mais de 100 toneladas de alimentos”.

Como saber se realmente são saudáveis?

A nutricionista Sabrina Lima reitera que o ramo vem crescendo por conta dessa maior busca das pessoas por uma qualidade de vida. No entanto, alerta que nem todos os alimentos intitulados saudáveis podem assim ser considerados.

Sabrina Lima nutricionista “Todos os alimentos ditos saudáveis devem ser analisados bem, de forma a garantir ao cliente que o produto não possui aditivos químicos, corantes, conservantes prejudiciais à saúde do consumidor. A dica que eu dou sempre é: leia a lista dos ingredientes. O primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto e último em menor quantidade”.

Além disso, devem ser analisados ainda informações dos fabricantes, local de fabricação, data de validade e o tipo de embalagem.

Já no caso de restaurantes, é necessário buscar informações acerca do local. “Há alguns restaurantes que já possuem selo de qualidade, informações extras sobre os pratos ofertados, como quantidade de calorias, entre outros”, detalha.

Apesar das vantagens dessas refeições, Lima ressalta ainda que as opções caseiras não devem ser descartadas. “Esses alimentos são mais práticos, confiáveis, além disso, as pessoas achavam que comida saudável ou fitness seria algo ruim, sem gosto. Na correria do dia a dia, podemos sim manter uma alimentação equilibrada mesmo sendo industrializada”.