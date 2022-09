Mega-Sena tem prêmio de R$ 150 milhões acumulado; 3 apostas levam até R$ 168 mil no Ceará

Três apostas realizadas no Ceará ganharam prêmios no sorteio da Mega-Sena neste sábado (17). Contudo, ninguém acertou as seis dezenas e o valor máximo de R$ 150 milhões acumulou.

Dois apostadores de Fortaleza ganharam R$ 42.084,88 e R$ R$ 168.339,52. Um bolão feito na cidade de Iracema levou R$ 126.254,25.

As dezenas sorteadas foram: 23 - 28 - 33 - 38 - 55 - 59

5 acertos: 189 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 42.084,88

4 acertos: 12.204 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 931,08

O próximo sorteio da Mega-Sena é nesta quarta-feira (21).