Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões neste sábado (27)

O concurso 2.920 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 80 milhões para quem acertar as seis dezenas neste sábado (27). O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser participar, pode fazer sua aposta pela internet, no site das Loterias Caixa, ou em lotéricas de todo o País, até às 19h. A aposta mínima custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

