Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 55 milhões no sábado (16); veja como apostar

38 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 59.141,96

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de Mega-Sena
Legenda: É possível acompanhar a loteria ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal
Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O concurso 2902 da Mega-Sena ocorre neste sábado (16), às 20h, em São Paulo. É possível acompanhar a loteria ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas nesta quinta (14), o prêmio acumulou e pode pagar um valor estimado de R$ 55 milhões.

Confira o resultado do último concurso da Mega-Sena

02 - 38 - 28 - 20 - 47 - 44

Resumo do sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
38 apostas ganhadoras, R$ 59.141,96

4 acertos
3.111 apostas ganhadoras, R$ 1.190,77

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

