Mega-Sena 2899: aposta de Caucaia acerta 5 dezenas; prêmio acumula em R$ 40 milhões
O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (12); veja detalhes
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2899 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (10). Por isso, o prêmio acumulou e passou para R$ 40 milhões.
No Ceará, uma aposta de Caucaia acertou cinco dezenas e levou um prêmio de R$ 32.574,43. Outras 55 apostas de todo país também foram premiadas.
O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (12).
Resultado Mega-Sena do concurso 2899
10-22-28-42-44-51
Resumo do sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43
4 acertos
3.375 apostas ganhadoras, R$ 890,92
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra