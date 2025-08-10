Mega-Sena 2899: aposta de Caucaia acerta 5 dezenas; prêmio acumula em R$ 40 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2899 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (10). Por isso, o prêmio acumulou e passou para R$ 40 milhões.

No Ceará, uma aposta de Caucaia acertou cinco dezenas e levou um prêmio de R$ 32.574,43. Outras 55 apostas de todo país também foram premiadas.

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (12).

Resultado Mega-Sena do concurso 2899

10-22-28-42-44-51

Resumo do sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

56 apostas ganhadoras, R$ 32.574,43

4 acertos

3.375 apostas ganhadoras, R$ 890,92

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: