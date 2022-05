Mega-Sena 2.482: três apostas do Ceará acertam a quina e levam prêmios de R$ 82 mil a R$ 165 mil

Três apostadores do Ceará acertaram cinco dezenas com jogos feitos no concurso 2.482 da Mega-Sena, realizado na noite da quarta-feira (18), Um deles levou a quantia de R$ 165 mil e dois ganharam R$ 82 mil cada. O prêmio total de R$ 53 milhões acumulou.

Conforme sorteio, as dezenas sorteadas foram 01 - 32 - 35 - 44 - 45 - 57. Apostas premiadas foram de Fortaleza, Jucás e São Benedito.

Das três apostas premiadas com a quina no Ceará, uma foi de um bolão para seis cotas, outra foi de uma aposta simples cujo valor é R$ 4,50 e a terceira de uma aposta de sete dezenas que custa R$ 31,50.

Total de ganhadores pelo país

Em todo o território nacional, a quina teve 52 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$ 82.539,97. A quadra teve 5.101 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.202,02 para cada uma.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. O de ganhar a quina é de 154.518.

Já para um jogo com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.