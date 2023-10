Mega Saldão Nissan Jangada oferta veículos com desconto neste sábado (21)

Para quem busca oportunidade de trocar de veículo e garantir um carro 0 km, a rede de concessionárias Nissan Jangada realizará, no próximo sábado (21), o Mega Saldão Nissan Jangada, nas duas lojas da marca, localizadas na Av. Júlio Ventura, 200 e na Av. Washington Soares, 2055.

Durante o evento, os clientes terão acesso a descontos e condições exclusivas para todos os modelos Nissan, com as lojas garantindo estrutura e atendimento especial para os visitantes.

Entre as ofertas, estão o emplacamento total grátis para todos os modelos, primeira parcela para 2024 e bônus de até R$ 20 mil na avaliação dos usados.

Modelos como o Nissan Kicks saem a partir de R$ 108.990; Frontier, a partir de R$ 211.990, com taxa 0%; Nissan Versa por R$ 114.290, com taxa 0% e R$ 5 mil de bônus no usado; além do novo Nissan Sentra por R$ 169.990, taxa 0% e R$ 8 mil de bônus no usado.

“O momento é mais que especial. A Nissan está sempre na frente em taxa e bônus para os nossos clientes, as condições estão excelentes para adquirir um Nissan zero km. Teremos uma super estrutura e uma equipe super preparada para atender nossos clientes”, pontua Antônio Nina, gerente comercial da Jangada Nissan.

Serviço:

Instagram: @jangadanissan

Whatsapp: 85 98194.9191

Facebook: jangadanissan

Site: jangadanissan.com.br

Endereço: Av. Julio Ventura, 200 - Aldeota

Telefone: (85) 3306.8686

Endereço: Av. Washington Soares, 2055 - Edson Queiroz

Telefone: (85) 3391.6000