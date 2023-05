Mega Imóveis lança nova identidade visual e apresenta inovações ao mercado

A transformação digital é uma realidade para muitas empresas que desejam manter seus negócios competitivos. No setor imobiliário, empreendimentos como a Mega Imóveis apostam nessa mudança, trazendo inovações que começam na identidade visual.

“A mudança é uma forma de reforçar o compromisso da empresa com a inovação e a proximidade com o público atendido, com uma identidade visual mais moderna, objetiva e simplificada, mantendo a essência da empresa que já conta com grande expertise e experiência no ramo imobiliário’, afirma Tarcisio Porto, sócio-diretor.

Além do novo logo, a Mega Imóveis também pretende lançar na próxima semana uma plataforma digital para desburocratizar o processo de locação e garantir facilidades reais ao dia a dia de locatários e proprietários de imóveis.

“A nova plataforma vai permitir que todos os processos on e off-line estejam totalmente integrados. O locatário, que antes já podia encontrar e visitar o imóvel direto no smartphone, agora também vai poder enviar toda a documentação para análise e acompanhar o resultado direto no aplicativo. E os proprietários, além de enviarem seus imóveis para anunciar com apenas alguns cliques, também poderão acompanhar os anúncios dos seus imóveis e repasses, além de outras facilidades pensadas para facilitar a vida dos nossos clientes”, explica o gestor.

Conceito da marca reforça tradição e inovação

Como explica Tarcisio Porto, a nova marca representa a tradição e a busca por inovação. “Era muito importante manter o legado da marca da Mega Imóveis já super conhecida e forte, facilmente reconhecida e identificada nas ruas, e esse legado continua no novo logo, em que foi feito uma adequação para que agora, além de confiança e tradição, o nosso logo também represente a inovação e a objetividade que alcançamos nos últimos anos, bem de acordo com o novo tempo que estamos vivendo”, analisa.

O gestor destaca o caráter inovador da marca, “primeira do Estado do Ceará a adotar o omnichannel, uma estratégia de atendimento que integra todos os canais de comunicação on-line da empresa, o que representa não só uma inovação, mas, também, uma resposta à demanda por uma experiência de atendimento mais completa e com menos barreiras”.

Além disso, destaca, a empresa oferece benefícios como fianças digitais, fora as tradicionais fiança pessoal e caução em dinheiro, assinatura digital dos contratos, possibilidade de parcelamento do boleto do aluguel para inquilinos e adiantamento do aluguel em até 12 meses para proprietários. “A Mega Imóveis vem se destacando pela jornada de atendimento célere, inovadora e desburocratizada, sendo pioneira no lançamento de produtos que atendem a real necessidade dos seus clientes”, afirma Tarcisio.

Atuação

No mercado desde 1991, a Mega Imóveis comemora as três décadas do negócio. Iniciou as atividades na sede da Avenida Bezerra de Menezes e hoje conta com cinco lojas localizadas na Aldeota, Bezerra de Menezes, Montese, Edson Queiroz e uma na cidade de Juazeiro do Norte.

Saiba mais:

Site: https://www.megaimoveis.com/

Instagram: @megaimoveisoficial