Mega Feira da Casa Própria promete realizar cerca de R$ 50 milhões em negócios

Para quem está em busca de sair do aluguel, a Mega Feira da Casa Própria oferta pelo menos 5 mil imóveis como opção. O evento teve início nesta quinta-feira (26) e segue até domingo (29), no Shopping Iguatemi Bosque.

Realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Lopes Immobilis e apoio da Caixa Econômica Federal (CFE), a Mega Feira da Casa Própria espera efetuar entre R$25 a R$50 milhões em vendas e gerar aproximadamente R$100 milhões em negócios.

“Reuniremos, em um único espaço, imóveis juridicamente perfeitos, com ofertas imperdíveis, para que as pessoas possam realizar a compra da casa própria, mostrando o melhor que as construtoras têm a oferecer, além de mostrar a força do setor da construção civil em nosso estado com a geração de negócios”, afirma Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE

A feira tem como objetivo reunir construtoras, em um único local, para oferecer oportunidades imperdíveis de aquisição de imóveis na planta, em construção e prontos, sejam eles casas ou apartamentos. Além disso, oferece facilidades na forma de pagamento, com a presença do banco com crédito pré-aprovado, taxas diferenciadas, equipes de vendas treinadas para explicar as melhores condições do mercado.

Ao todo, 20 construtoras participarão dos quatro dias de evento e, juntas, prometem dispor cerca de 5 mil imóveis para negócio. Serão unidades de diversos empreendimentos espalhados pela cidade, desde imóveis do programa Minha Casa Minha Vida até os de alto padrão. A estimativa é de receber em torno de 10 mil visitantes nos estandes da feira.

“A Mega Feira da Casa Própria, no Shopping Iguatemi Bosque, promete ser uma experiência única e uma oportunidade valiosa para quem busca realizar o sonho da casa própria em Fortaleza”, aposta Ricardo Bezerra, sócio-diretor da Lopes Immobilis.

Compromisso

O presidente do Sinduscon-CE explica que a Mega Feira da Casa Própria faz parte do compromisso do sindicato em realizar iniciativas que aumentam a eficiência das empresas, promovem qualidade de vida para a sociedade e o desenvolvimento sustentável do estado. Ele destaca a importância das parcerias para tornar possível a aquisição do imóvel próprio.

“Teremos também a presença do maior banco de crédito habitacional, Caixa Econômica Federal, que garantirá em tempo real a análise de crédito, com uma consultoria financeira personalizada, mostrando os diversos programas de financiamento habitacional disponíveis. Estamos muito entusiasmados e temos a certeza de que a nossa ‘Mega Feira da Casa Própria’ será um sucesso tanto para as construtoras participantes quanto para as pessoas que estão em busca do seu imóvel”, afirma.

Serviço:

Mega Feira da Casa Própria

Período: 26 a 29 de outubro de 2023

Horário: 10h às 22h.

Local: Shopping Iguatemi Bosque – Praça Cordel (em frente à Centauro)