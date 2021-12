Mega da Virada: veja o que é possível comprar com o dinheiro e como fazer render

luxuoso Condomínio Ponta Mar, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, que ainda vai ser construído.

O valor também permitiria ao apostador premiado ter o suprassumo dos carros de luxo no mundo (mesmo que o capricho exija quase metade do dinheiro). Um Rolls-Royce Boat Tail, por exemplo, custaria algo estimado em US$ 28 milhões (ou R$ 158,2 milhões, considerando a cotação do dólar em 29/12).

O Bugatti La Voiture Noire também é um veículo que estaria ao alcance do sortudo: US$ 18,7 milhões (R$ 105,7 milhões).

Se o interesse do felizardo é ir um pouco além nos meios de transporte, ele pode comprar um jatinho. Com os R$ 350 milhões da Mega da Virada, dá para comprar 159 jatinhos de cerca de US$ 400 mil.

Gastronomia

Se o assunto é experimentar o melhor da gastronomia, obviamente o novo ricaço não teria grandes problemas para se aventurar. Com cerca de apenas R$ 8 mil ele pode comer, por exemplo, um (ou 43,2 mil) exemplares de ovas de Esturjão (caviar).

Além disso, poderia sem grandes impactos na conta bancária consumir cortes de Wagyu, as exclusivas trufas brancas e outras iguarias que são mais comuns entre multimilionários.

Veja o que é possível comprar:

20 apartamentos no Condomínio Ponta Mar, na Beira Mar de Fortaleza;

Um Rolls-Royce Boat Tail;

Duas unidades do Bugatti La Voiture Noire;

43,2 mil unidades (500g) de caviar (ova de Esturjão);

159 jatinhos.

Investimentos

Se você está pensando com um pouco mais de cautela, também é possível saber quanto esse dinheiro renderia na Poupança. Em um ano, o valor retornaria ao sortudo R$ 21,1 milhões - mais de R$ 1 milhão por mês sem fazer esforço.

Mas há ainda outras possibilidades mais interessantes para fazer o valor render. O sócio e assessor da Aplix Capital, Ravi Lima, explica que diante de um recurso tão alto, a melhor forma de investir seria aportando de 50% a 70% na renda fixa e de 10% a 15% na renda variável.

"A melhor forma de investir vai depender do perfil do investidor. Tem pessoa que é mais conservadora, temos os mais moderados e os mais agressivos", pondera Lima.

Na renda fixa, ele destaca o Tesouro Selic, títulos atrelados à inflação - que ainda deve ter alta em 2022, proporcionando um ganho interessante ao investidor - e títulos pré-fixados.

"Para quem é mais moderado, seria interessante, já que se trata de um valor muito expressivo, ter a maioria da renda fixa. Nela é possível ter um ganho de 9%, então é uma ótima oportunidade sem nenhum risco", diz.

Um meio termo para investir uma pequena parte do valor é a seara dos fundos multimercados. "Possuem uma liquidez maior com um rendimento mais parecido com o da renda variável", diz.

