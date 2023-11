Mega Black Friday da Sanauto oferta modelos Chevrolet com descontos e vantagens

A Chevrolet Sanauto promove, neste sábado (18), das 8h às 18 horas, na loja localizada na Av. Barão de Studart, 1630, na Aldeota, o evento Mega Black Friday. No feirão, a concessionária promete oferecer os maiores descontos, vantagens e bônus do ano para facilitar a compra de veículos zero quilômetro da fabricante Chevrolet.

De acordo com Augusto Viana, diretor comercial da Chevrolet Sanauto, os destaques desta promoção incluem o Chevrolet Onix, que estará disponível a partir de R$ 79.990, e o Chevrolet Tracker, o SUV mais vendido do Brasil, a partir de R$ 119.990. Além disso, a loja oferecerá condições especiais, como taxa zero de financiamento em até 36 vezes, entrada facilitada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e bônus de até R$ 30 mil na avaliação do veículo usado.

“As condições especiais fazem do nosso Mega Black Friday o maior da América do Sul. É uma oportunidade única para trocar de carro e adquirir um Chevrolet zero quilômetro. Além do melhor atendimento da cidade, a Sanauto estará cobrindo quaisquer ofertas que o cliente apresentar da concorrência”, afirma o gestor.

Na Mega Black Friday Sanauto, a concessionária contará com todas as equipes disponíveis para atendimento e o cliente ainda poderá degustar um café da manhã reforçado no local.

Serviço

Mega Black Friday Sanauto

Instagram: @sanautochevrolet

Facebook: Sanauto Chevrolet

Site: sanautochevrolet.com.br

Endereços: Av. Barão de Studart, 1630 - Aldeota

Telefone: (85) 3306.7700

Whatsapp: (85) 98167.1700