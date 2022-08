Marcas de nicho da alta perfumaria lançam descontos para campanha dos Pais

Como forma de proporcionar presentes marcantes para o Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo (14), a perfumaria de luxo Le’loyn Parfums está com ofertas em itens selecionados. Marcas renomadas como Memo Paris, Amouage e Xerjoff são algumas das que estarão com descontos durante o período da campanha, que segue até a data comemorativa.

Mais alto luxo da perfumaria mundial, os perfumes de nicho possuem fragrâncias marcantes, produzidas a partir de ingredientes raros. Dessa forma, o resultado são itens que proporcionam aromas exclusivos para os usuários.

Entre outras marcas que participarão do período de Dia dos Pais da Le’loyn Parfums estão Carolina Herrera, Montblanc, Rochas Paris, Loewe, Dolce & Gabbana, Paco Rabanne, Prada e mais. As ofertas chegam a até 60% de desconto, com parcelamento em 10x sem juros. A loja conta com portal oficial, com entregas para todo o Brasil.

Além dos descontos, as marcas internacionais em parceria com a Le’loyn irão presentear os clientes com produtos exclusivos assinados pelas grifes na compra de perfumes selecionados.

A Le’Loyn conta com duas lojas físicas. Uma localizada no Shopping Iguatemi Bosque, e a Maison da marca, na rua Leonardo Mota, 2450. As compras dos itens também podem ser realizadas no portal oficial ou via WhatsApp.

Ofertas para o Dia dos Pais

Cavalinho Essence Musk EDP 50ml |De R$ 299,00 por R$ 159,00

Joop Homme EDT 75ml | De R$ 239,00 por R$ 189,00

Seduction EDT 100ml | De R$ 414,00 por R$ 359,00

Pour Homme EDT 100ml | De R$ 499,00 por R$ 379,00

Bad Boy EDT 150ml | De 739,00 por R$ 649,00

Everyone EDT 200ml | De R$ 499,00 por R$ 399,00

Le Beau EDT 125ml | De R$ 599,00 por R$ 499,00

Match Point EDT 100ml | De R$ 519,00 por R$ 349,00

Serviço

Dia dos Pais Le’Loyn Parfums

Endereços: Shopping Iguatemi Fortaleza: piso L1 próximo à Zara

Maison: Rua Leonardo Mota, 2450

Instagram: @leloynparfums

Mais informações: https://linktr.ee/leloyn

