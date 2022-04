Makro quer vender lojas por R$ 3 bi e sair do Brasil

A rede de atacarejo Makro, controlada pelo grupo holandês SHV, deve deixar o País. Os executivos avaliam, ainda, a possibilidade de negociação fatiada de todas as 24 lojas para os compradores. As informações são do Valor Econômico.

O Santander já estaria com o contrato pronto para a venda, com valor estimado em R$ 3 bilhões.

Atualmente, o grupo possui lojas apenas em São Paulo. O Makro vendeu 28 empreendimentos para o Carrefour por R$ 1,95 bilhão, em 2020, incluindo a unidade de Fortaleza.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes das negociações à empresa e aguarda retorno.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE