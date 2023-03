Maior evento de Saúde e Segurança do Nordeste reúne 900 profissionais em Fortaleza

A saúde e a segurança do trabalho são essenciais para a qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores em ambientes corporativos. Nesse contexto, o Grupo Labor Life promoveu no último sábado (25) o "SST Summit", o maior evento de Saúde e Segurança do Nordeste, reunindo cerca de 900 profissionais de diferentes áreas da gestão de pessoas, como engenheiros e técnicos em segurança do trabalho, médicos do trabalho, contadores, advogados, gestores de RH e demais profissionais do setor, além de estudantes.

O evento contou com a presença de 12 palestrantes renomados de todo o País, que debateram temas relevantes na área, como burnout, eSocial, Saúde e Segurança no Trabalho (SST), ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), assédio dentro das organizações, compliance e as características do profissional de SST. Estiveram presentes 394 empresas, 25 patrocinadores e 200 alunos com ingressos sociais distribuídos entre 5 instituições de ensino.

A primeira edição do evento foi tão bem-sucedida, que já tem uma próxima confirmada para abril de 2024, com a expectativa de receber um público de 3.000 pessoas. "Teremos um enfoque especial na temática do cuidado ativo dentro e fora das organizações”, comenta Bruno Lima, Diretor Técnico do Grupo Labor Life. “É fundamental abordarmos o indivíduo de forma multidisciplinar, considerando sua saúde física e mental, comportamento, segurança e desenvolvimento global", completa.

Para Bruno, o SST Summit é um projeto que pertence à sociedade. "Entendemos que o SST Summit não é mais um evento de uma empresa ou de um grupo de pessoas, e por isso a organização planeja ampliar os ingressos sociais de 200 para 500 ingressos, visando que jovens alunos possam ter contato com ferramentas de gestão desde o início da sua jornada’’, salienta o diretor do grupo.

Além das palestras, a conferência também contou com diversas atividades de engajamento do público, como animação com personagens, jogos temáticos, simulador de direção defensiva, doação de mudas de plantas, barraca da sustentabilidade e ginástica laboral.

Sobre o Grupo Labor Life

O Grupo Labor Life é especialista em gestão de saúde e segurança, atuando em seis segmentos, como clínica de medicina ocupacional, elaboração de documentos e laudos técnicos, capacitação em temas de saúde e segurança, consultoria para certificação ISO, meio ambiente e plataforma digital de capacitação. A empresa tem mais de 8.000 clientes em 26 estados do Brasil e destaca que uma boa gestão de saúde e segurança tem impacto direto nos resultados operacionais e financeiros das empresas.

