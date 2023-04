Magalu demite por justa causa fundadores da Kabum suspeitos de improbidade

A compra da Kabum pela Magazine Luiza foi comemorada em 2021, quando a operação foi anunciada. Dois anos depois, no entanto, os fundadores da plataforma foram demitidos por justa causa e alegam retaliação.

Os irmãos Thiago e Leandro Ramos, fundadores da Kabum, foram contratados como funcionários da Magalu após a venda da empresa. Já este ano, os dois foram suspensos por 30 dias antes da dispensa definitiva.

Segundo informações do jornal O Globo, a Magazine Luiza os teria demitido por justa causa após supeita de que estariam trabalhando em uma nova empresa concorrente ao mesmo tempo.

Em resposta à demissão, Thiago e Leandro entraram com ação na justiça argumentando que a medida foi uma retaliação e pedindo direitos trabalhistas.

No entanto, consta na petição que os outros motivos para a justa causa são atos de improbidade, investigados durante o período de suspensão dos funcionários.

Alguns desses atos seriam:

O pagamento de serviços financeiros do Kabum para funs pessoais

Cobrança de reembolsosde despesas em valores superiores aos custos ocorridos

Operacionalização de atos societários do Kabum sem conhecimento e anuência do sócio controlador

Justificativa da defesa

A defesa dos fundadores argumenta, entretanto, que o corte dos irmãos teria sido uma resposta à outra ação que Thiago e Leandro teriam ajuizado contra o Itaú BBA, que assessorou o Kabum na época da venda para a Magalu.

Conforme o processo, o banco teria favorecido e pressionado a venda em prol da Magalu. A defesa ressalta que houve conflito de interesses na operação que prejudicou os fundadores do Kabum.

Os irmãos solicitam na Justiça que sejam pagas todas as verbas rescisórias, bônus e danos morais, além da conclusão do pagamento da compra do Kabum, no valor de R$ 1 bilhão.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE