Lula deve prorrogar isenção de impostos sobre combustíveis, diz indicado para Petrobras

O senador Jean Paul Prates, indicado para a presidência da Petrobras, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), empossado neste domingo (1º), deve prorrogar a isenção dos impostos federais sobre combustíveis. A informação foi noticiada pelo jornal Estadão neste domingo.

Uma medida provisória deve prorrogar as desonerações por dois meses. A medida foi concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em junho de 2022 e era válida somente até 31 de dezembro.

A medida incluiu o corte do PIS/Cofins e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o preço da gasolina e do etanol. A prorrogação deve evitar a alta dos preços, até que o novo governo faça uma mudança na política de preços da estatal.

"A gente ganha tempo para tomar posse na Petrobras, olhar o contexto do setor de petróleo, o próprio preço do barril no mercado internacional", disse Prates ao jornal.