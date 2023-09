Lotofácil da Independência com valor recorde será sorteada neste sábado (9); veja valor e como jogar

A Lotofácil da Independência será sorteada com valor recorde no próximo sábado (9), a partir das 20h. O prêmio é estimado em R$ 200 milhões — o maior da história da modalidade - para as apostas que acertarem 15 números do concurso. As apostas custam a partir de R$ 3 e podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio.

No sorteio especial - número 2.900 - o prêmio não irá acumular. De acordo com as regras da loteria, caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o valor será dividido entre os acertadores de 14 números — e assim por diante.

Este concurso da Independência é a 12ª edição de sorteio especial da Lotofácil. Em 2022, a loteria premiou o maior valor já pago na história, R$ 177,6 milhões, que foram divididos entre 79 apostas, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

QUANDO CUSTA APOSTAR NA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É PRECISO ACERTAR QUANTAS DEZENAS PARA GANHAR O PRÊMIO?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.