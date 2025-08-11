Lotofácil 3466 acumula e valor do prêmio chega a R$ 5 milhões; veja data do próximo sorteio

Ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 3466 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite dessa segunda-feira (11), e o prêmio principal acumulou para R$ 5 milhões.

No Ceará, oito apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Cada uma das apostas levou um prêmio de R$ 1.839,76. Ao todo, 240 apostas acertaram.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste terça-feira (12), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja o resultado do Concurso 3466 da Lotofácil

12 - 10 - 21 - 01 - 18 - 07 - 05 - 19 - 17 - 09 - 24 - 25 - 23 - 06 - 15

Resumo do sorteio

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

240 apostas ganhadoras, R$ 1.839,76

13 acertos

9167 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

112211 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

571647 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.