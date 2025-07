Lotofácil 3450: duas apostas acertam as 15 dezenas e levam R$ 3,4 milhões cada; veja próximo sorteio

No sorteio da Lotofácil concurso 3450, realizado na noite dessa quarta-feira (23), duas apostadores acertaram as 15 dezenas e levaram o prêmio de R$ 3.450.320,30, cada. O prêmio esperado para próximo o concurso é R$ 1,8 milhões.

Todas as apostas vencedoras do valor principal foram feitas na modalidade bolão. A primeira, com oito coitas, foi feita em Teresina, Piauí. A segunda foi registrada em Guarulhos, São Paulo, e tinha 22 cotas.

No Ceará, sete apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Todas elas foram registradas em Fortaleza. Seis foram feitas na modalidade simples, levando cada uma o prêmio de R$ 1.721,56. A única feita em modalidade bolão teve três cotas, e levou R$ 1.721,55.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (22), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja o resultado do Concurso 3450 da Lotofácil

25 - 02 - 07 - 13 - 05 - 14 - 12 - 23 - 01 - 11 - 18 - 06 - 15 - 24 - 04

Resumo do sorteio

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 3.450.320,30

14 acertos

427 apostas ganhadoras, R$ 1.721,56

13 acertos

13306 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

170879 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

988861 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.