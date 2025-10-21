Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 76 milhões nesta terça (21)

Caixa oferece diversas oportunidades para você se tornar um milionário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Lote de bilhetes da Mega-Sena com detalhes em cores variadas, destaque para o logo da loteria, em uma mesa, prontos para jogar e participar do sorteio.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil;
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena é a loteria do dia da Caixa que sorteia R$ 76 milhões, o maior prêmio desta terça-feira (21)

Acumulado há algumas rodadas, o jogo pode sair para quem acertar as seis dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

A Timemania é outra que pode valer a pena apostar, já que pode pagar até R$ 37,5 milhões para o sortudo que indicar corretamente os sete números sorteados. 

Outras chances para ser tornar milionário

A Quina é mais uma loteria desta terça que tem um valor expressivo: R$ 12 milhões

Além dela, os jogadores podem ainda tentar a sorte na Lotofácil e na Dia de Sorte, que sorteiam, respectivamente, R$ 5 milhões e R$ 4 milhões.

Loterias da caixa com sorteio hoje (21/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Mega-Sena R$ 76 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.
Timemania  R$ 37,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Quina R$ 12 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Dia de Sorte R$ 4 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

