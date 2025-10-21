Loterias do dia sorteiam até R$ 76 milhões nesta terça (21)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena é a loteria do dia da Caixa que sorteia R$ 76 milhões, o maior prêmio desta terça-feira (21).

Acumulado há algumas rodadas, o jogo pode sair para quem acertar as seis dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

A Timemania é outra que pode valer a pena apostar, já que pode pagar até R$ 37,5 milhões para o sortudo que indicar corretamente os sete números sorteados.

Outras chances para ser tornar milionário

A Quina é mais uma loteria desta terça que tem um valor expressivo: R$ 12 milhões.

Além dela, os jogadores podem ainda tentar a sorte na Lotofácil e na Dia de Sorte, que sorteiam, respectivamente, R$ 5 milhões e R$ 4 milhões.

Loterias da caixa com sorteio hoje (21/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Mega-Sena R$ 76 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Timemania R$ 37,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Quina R$ 12 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 4 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

