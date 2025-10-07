Loterias do dia sorteiam até R$ 32 milhões nesta terça (7)
Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje
A Timemania é a loteria do dia da Caixa que sorteia o maior prêmio desta terça-feira (7): R$ 32 milhões.
O jogo está acumulado há algumas rodadas e pode sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.
A Quina e a Mega-Sena também estão com prêmios expressivos, com cada uma podendo pagar R$ 26,5 milhões e R$ 20 milhões, respectivamente.
Outras chances para se tornar rico
Além dessas loterias federais, há ainda outros prêmios milionários nesta terça, como os que podem ser pagos pela Lotofácil e pela Dia de Sorte: R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão.
Loterias da caixa com sorteio hoje (7/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Timemania
|R$ 32 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas
|Quina
|R$ 26,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas
|Mega-Sena
|R$ 20 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas
|Dia de Sorte
|R$ 1 milhão
|Acertar as sete dezenas sorteadas
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste
