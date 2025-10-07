Loterias do dia sorteiam até R$ 32 milhões nesta terça (7)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria do dia da Caixa que sorteia o maior prêmio desta terça-feira (7): R$ 32 milhões.

O jogo está acumulado há algumas rodadas e pode sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

A Quina e a Mega-Sena também estão com prêmios expressivos, com cada uma podendo pagar R$ 26,5 milhões e R$ 20 milhões, respectivamente.

Outras chances para se tornar rico

Além dessas loterias federais, há ainda outros prêmios milionários nesta terça, como os que podem ser pagos pela Lotofácil e pela Dia de Sorte: R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (7/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Timemania R$ 32 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas Quina R$ 26,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Mega-Sena R$ 20 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas Dia de Sorte R$ 1 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

