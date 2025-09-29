Loterias do dia sorteiam até R$ 13 milhões nesta segunda (29)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (29), ao sortear R$ 13 milhões.

Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios do concurso realizados nesta noite, a partir das 20 horas.

Outras chances de se tornar milionário

A loteria não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 9,2 milhões.

A Lotomania também está com um valor próximo: R$ 8,7 milhões.

Nesta segunda, há ainda os sorteios da Lotofácil e da Super Sete, que podem pagar R$ 1,8 milhão e R$ 1,6 milhão, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (29/9)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Dupla Sena R$ 13 milhões Acertar as seis dezenas em um dos dois sorteios do dia Quina R$ 9,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Lotomania R$ 8,7 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas Super Sete R$ 1,6 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

