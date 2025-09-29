Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia sorteiam até R$ 13 milhões nesta segunda (29)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:10)
Negócios
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo
Legenda: A Dupla Sena é a loteria que pode pagar o maior prêmio da rodada de sorteios da Caixa
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (29), ao sortear R$ 13 milhões

Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios do concurso realizados nesta noite, a partir das 20 horas.

Outras chances de se tornar milionário

A loteria não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 9,2 milhões

A Lotomania também está com um valor próximo: R$ 8,7 milhões

Nesta segunda, há ainda os sorteios da Lotofácil e da Super Sete, que podem pagar R$ 1,8 milhão e R$ 1,6 milhão, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (29/9)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Dupla Sena R$ 13 milhões Acertar as seis dezenas em um dos dois sorteios do dia
Quina R$ 9,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas
Lotomania R$ 8,7 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas
Super Sete R$ 1,6 milhão  Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta acerta 15 números da Lotofácil e ganha R$ 1,8 milhão

teaser image
Negócios

Aposta acerta 6 números da Mega-Sena e leva R$ 80,6 milhões

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 4,7 mil

Redação
Há 20 minutos
Imagem aérea da Praia do Futuro, em Fortaleza, considerada uma das regiões com mais cabos submarinos do mundo.
Negócios

Marinha fará teste de proteção de cabos submarinos na Praia do Futuro; saiba como será

O polo de conectividade cearense abrange 16 cabos submarinos

Mariana Lemos
Há 1 hora
Victor Ximenes

Como vai funcionar a montadora de carros multimarcas do Ceará

Empreendimento adota formato pioneiro no Brasil. Planta semelhante opera no Uruguai

Victor Ximenes
Há 1 hora
Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit
Negócios

Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit

Eventos do Sebrae Ceará acontecem de 8 a 10 de outubro e devem atrair mais de 60 mil visitantes ao Centro de Eventos do Ceará

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 13 milhões nesta segunda (29)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Carol Melo
Há 1 hora
Captura de tela que mostra homem divulgando o sorteio da tele sena semanal. Ao fundo, há dinheiro voando.
Negócios

Tele Sena da Primavera: confira o resultado deste domingo (28/09)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
28 de Setembro de 2025
Bilhetes da Lotofácil em destaque em casa lotérica com clientes ao fundo.
Negócios

Aposta acerta 15 números da Lotofácil e ganha R$ 1,8 milhão

No Ceará, seis apostas acertaram 14 números

Redação
28 de Setembro de 2025
Foto de pessoa de óculos fazendo aposta na mega-sena.
Negócios

Aposta acerta 6 números da Mega-Sena e leva R$ 80,6 milhões

No Ceará, duas apostas acertaram cinco números

Redação
28 de Setembro de 2025
Idoso aparece de costas penteando o cabelo com uma escova azul, enquanto o seu reflexo aparece no espelho.
Negócios

A nova terceira idade: idosos chefiam 1/4 dos lares no Ceará e adiam saída do mercado de trabalho

Seja pela satisfação pessoal de se manterem em movimento ou pela necessidade de sustentar a família, eles seguem atuando profissionalmente e trocando conhecimentos com os mais jovens

Paloma Vargas e Ingrid Coelho
28 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6004, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 3,4 mi
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6004, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 3,4 mi

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

Redação
27 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2300 de hoje, 27/09; prêmio é de R$ 29,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1121 de hoje, 27/09; prêmio é de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6838, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2920 deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 80,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3498, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 289 de hoje 27/09; prêmio é de R$ 165,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Apostas podem ser feitas presencialmente ou on-line
Negócios

Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões neste sábado (27)

Apostas podem ser feitas até ás 19h

Redação
27 de Setembro de 2025
imagem ilustrativa que mostra a mãe de uma pessoa negra segurando uma caneta azul com uma prova
Papo Carreira

Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro

Redação
27 de Setembro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 165 milhões neste sábado (27/09); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 165 milhões o mais alto deles

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto que contém área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins
Negócios

Crise na aviação deve manter demanda de passageiros no aeroporto de Fortaleza estagnada até 2028, diz Fraport

Retomada lenta da atividade aeroportuária após a pandemia ainda causa efeitos até em Frankfurt, sede global da empresa

Luciano Rodrigues
27 de Setembro de 2025
Fábrica de tintas
Victor Ximenes

Fábrica de tintas em Maracanaú investe R$ 15 milhões e amplia produção

Victor Ximenes
27 de Setembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Apostador acerta 15 dezenas da Lotofácil 3497 e leva mais de R$ 1,6 milhão

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (27)

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem de moedas de um real e de uma conta de luz para matéria sobre Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro.
Negócios

Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro

Bandeira vermelha passa a valer, com adicional de apenas R$ 4,46

Redação
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6837, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6837, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2828 – Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 7,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2828 – Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 7,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2828 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3497, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3497, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 751 - Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 751 - Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 751 em 26/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2865 de hoje, sexta-feira, 26/09; prêmio é de R$ 12,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2865 de hoje, sexta-feira, 26/09; prêmio é de R$ 12,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2865 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 12,3 milhões.

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025