Interessados em apostar em alguma loteria federal da Caixa têm cinco jogos para tentar a sorte nesta quinta-feira (25).

Os sorteios acontecem a partir das 20 horas. Acumulada, a Mega-Sena pode pagar o maior prêmio desta noite: R$ 54 milhões.

Além dela, há a Timemania que também está com um valor expressivo: R$ 27,5 milhões.

A seguir, o Diário do Nordeste detalha quais são as loterias do dia com sorteio nesta quinta-feira.

Loterias com sorteio hoje

Mega-Sena: prêmio de R$ 54 milhões

Sem um vencedor na rodada da última terça-feira (23), a loteria acumulou e está sorteando o prêmio mais alto desta noite, estimado em R$ 54 milhões.

Fatura o valor quem acertar as seis dezenas sorteadas. Se o jogador indicar corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar valores menores.

Como apostar na Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Timemania: prêmio de R$ 27,5 milhões

Acumulado há semanas, o jogo sorteia o segundo valor mais elevado deste dia: R$ 27,5 milhões. Leva o montante quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Ainda há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar na Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Quina: prêmio de R$ 5,8 milhões

A loteria é outra que não tem vencedores há alguns dias. Nesta noite, sorteia R$ 5,8 milhões e ganha quem acertar os cinco números sorteados.

Há também valores menores para quem indicar corretamente 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números

Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão

Quatro apostas levaram o último concurso da loteria federal, então nesta terça-feira é sorteado o prêmio mínimo de R$ 1,8 milhão. Leva o dinheiro o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

Como apostar na Lotofácil: o jogo mínimo custa R$ 3,50 e dá direito ao jogador escolher 15 números.

Dia de Sorte: prêmio de R$ 1,6 milhão

A loteria é outra que também está acumulada e pode pagar um prêmio de R$ 1,6 milhão. Para ganhar é simples, basta acertar as sete dezenas sorteadas, além de um Mês de Sorte.

Como jogar na Dia de Sorte: o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

