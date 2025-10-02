Loterias do dia pagam até R$ 29,6 milhões nesta quinta (2)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta quinta-feira (2), ao sortear R$ 29,6 milhões.

O montante sai para o jogador que indicar corretamente as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

Acumulada há algumas rodadas, a Quina também pode pagar um prêmio expressivo: R$ 13,5 milhões.

Outras chances de ficar rico

Os apostadores interessados em fazer uma "fezinha" e tentar a sorte neste dia, podem ainda concorrer ao prêmio de R$ 7,5 milhões da Mega-Sena.

Há ainda a possibilidade de levar R$ 1,8 milhão na Lotofácil, ou R$ 400 mil na loteria Dia de Sorte.

Loterias da caixa com sorteio hoje (2/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Timemania R$ 29,6 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas Quina R$ 13,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Mega-Sena R$ 7,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas Dia de Sorte R$ 400 mil Acertar as sete dezenas sorteadas, além de um Mês de Sorte

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

