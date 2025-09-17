Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (17/9)

Quem quiser tentar a sorte pode concorrer a prêmios de até R$ 160 milhões nesta data

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:24)
Negócios
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Thiago Gadelha
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Caixa Econômica Federal realiza sete sorteios de loterias nesta quarta-feira (17). Quem quiser tentar a sorte e apostar em um dos concursos pode levar prêmios de até R$ 160 milhões

Nesta data, os sorteios ao vivo acontecem um pouco mais cedo, a partir das 19h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A +Milionária é a que pode pagar o maior valor nesta rodada. No entanto, a Dupla Sena também está com um prêmio expressivo: R$ 10 milhões

Abaixo, veja as loterias do dia com sorteio e saiba quais estão acumuladas, quanto paga cada e como concorrer aos montantes milionários.   

Loterias com sorteio hoje

+Milionária: prêmio de R$ 160 milhões

Acumulado, o concurso pode pagar até R$ 160 milhões nesta quarta-feira. Leva o prêmio quem acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos. Quem indicar corretamente de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos também pode faturar valores menores. 

Como apostar na +Milionária: o jogo mínimo custa R$ 6, e você pode escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). 

Dupla Sena: prêmio de R$ 10 milhões

A loteria oferece o dobro de chance de ganhar, já que realiza dois sorteios somente nesta noite. Ela é outra acumulada e pode pagar até R$ 10 milhões a quem acertar as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio. 

Como jogar na Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. 

Lotomania: prêmio de R$ 4,3 milhões

Também sem vencedores há alguns concursos, o jogo pode pagar cerca de R$ 4,3 milhões. Fatura a quantia o jogador que acertar as 20 dezenas sorteadas.

Como apostar na Lotomania: o jogo mínimo custa R$ 3, e o jogador escolhe 50 números.

Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão

A loteria sorteia R$ 1,8 milhão nesta quarta. Leva a quantia quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas.

Como jogar na Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. 

Loteria Federal: mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

O concurso sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios, e é dividido em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

  • Um dos cinco números principais;
  • Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes com a dezena final idêntica à dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;
  • A unidade do 1º prêmio.
  • Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas.

Como jogar na Loteria Federal: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas.

Super Sete: prêmio de R$ 1,1 milhão

Acumulada, a loteria pode pagar R$ 1,1 milhão para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do bilhete. 

Como apostar na Super Sete: o jogo mínimo custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Quina: prêmio de R$ 600 mil

O concurso sorteia um prêmio de R$ 600 mil para quem acertar os cinco números sorteados nesta noite.

Como apostar na Quina: o preço mínimo do jogo é R$ 3 e você escolhe 5 números. 

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

