Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para este sábado (16/08)

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (16), sete sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria.

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Mega-Sena

Lotofácil

Quina

Timemania

Loteca

Dia de Sorte

+ Milionária

Os valores dos prêmios variam, alguns deles acumulados. O maior a ser pago é da +Milionária que sorteará R$ 143 milhões.

Veja também Negócios Governo do Ceará lançará edital para comprar produtos de empresas afetadas pelo tarifaço Negócios Abono salarial PIS/Pasep 2025 chega ao último lote nesta sexta-feira (15)

Para auxiliar os jogadores a organizarem as apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo:

Loterias com sorteio neste sábado (16/08)

Mega-Sena 2901: Prêmio de R$ 55 milhões

Com prêmio principal estimado em R$ 55 milhões, a Mega-Sena pode premiar neste sábado quem indicar corretamente as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.

Como jogar na Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando as chances e o valor da aposta.

Lotofácil 3470: Prêmio de R$ 1.800.000 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1.800.000 milhão, a Lotofácil pode premiar neste sábado quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar na Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Quina 6801: Prêmio R$ 1.200.000 milhão

Acumulada, a Quina pode pagar um prêmio estimado em R$ 1.200.000 para indicar quem corretamente os cinco números sorteados. Há também prêmios para quem acertar 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 números na mesma cartela.

Timemania 2281: Prêmio R$ 16 milhões

O sorteio da Timemania pode pagar um prêmio de cerca de R$ 16 milhões. Para faturar o prêmio máximo, que está acumulado, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar na Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Loteca 1206: Prêmio R$ 5 milhões

O sorteio da Loteca pode pagar um prêmio de cerca de R$ 5 milhões. Para faturar o prêmio máximo, que está acumulado, a Caixa indica que as probabilidades variam dependendo da aposta.

Como jogar na Loteca: o valor da aposta é de R$ 4. Em cada um dos 14 jogos, marque seu palpite assinalando uma das três colunas, duas (duplo) ou três (triplo). Os clubes de futebol que participam são impressos nos bilhetes emitidos.

Dia de Sorte 1102: Prêmio R$ 370 mil

O Dia de Sorte sorteia o valor estimado em R$ 370 mil nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar na Dia de Sorte: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

+Milionária 276: Prêmio R$ 143 milhões

A +Milionária sorteia o valor estimado em R$ 143 milhões na noite de sábado. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as seis dezenas e os Trevos da Sorte. Além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação.

Como jogar na +Milionária: Os sorteios serão feitos através por meio de dois globos, um com bolas numeradas de 1 a 50, que sorteará seis dezenas; e um com bolas numeradas de 1 a 6, que sorteará dois números.