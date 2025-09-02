Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (2/9)
Prêmios dos concursos variam. O maior chega a R$ 20 milhões
A Caixa Econômica Federal realiza quatro sorteios imperdíveis nesta terça-feira (2) para os jogadores que desejam tentar a sorte na loteria.
A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:
- Quina;
- Timemania;
- Mega-Sena;
- Dia de Sorte.
Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Timemania, que sorteia R$ 20 milhões.
Os sorteios da Lotofácil estão suspensos, e as apostas estão sendo direcionadas ao sorteio da Independência, que acontece no próximo sábado (6).
Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!
Loterias com sorteio nesta terça (2/9)
Timemania 2289: prêmio de R$ 20 milhões
A Timemania está acumulada e sorteia R$ 20 milhões, vence quem acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.
Como jogar: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.
Mega-Sena 2909: prêmio de R$ 14 milhões
A Mega-Sena também está acumulada e pode pagar um prêmio estimado em R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.
Como jogar: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.
Quina 6816: prêmio de R$ 10,5 milhões
Sem vencedores há alguns concursos, a Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões nesta noite. Leva o valor o jogador que acertar as cinco dezenas sorteadas. Há também prêmios menores para quem indicar corretamente 2, 3 ou 4 números.
Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dia de Sorte 1110: prêmio de R$ 1,7 milhão
O Dia de Sorte sorteia um prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão. Para ganhar o valor principal, é preciso acertar as sete dezenas, além de um Mês de Sorte.
Como jogar: o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
Veja também
Como e onde apostar nas loterias de hoje?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.