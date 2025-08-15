Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sexta-feira (15/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 7,5 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra um volante de lotofácil com uma caneta sobre uma mesa, ao ar livre, com árvores e pessoas ao fundo, ilustrando loterias do dia com sorteio realizado em 15 de agosto de 2025
Legenda: Lotofácil pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (15) cinco sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria. 

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Lotofácil
  • Lotomania
  • Quina
  • Dupla Sena
  • Super Sete

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela Lotofácil, que sorteia R$ 7,5 milhões

Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta sexta (15/08)

Lotofácil 3470: Prêmio de R$ 7,5 milhões

Com prêmio principal estimado em R$ 7,5 milhões, a Lotofácil pode premiar nesta quinta quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Lotomania 2810: Prêmio de R$ 2,7 milhões

Acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 2,7 milhões. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.  

Quina 6801: Prêmio de R$ 600 mil

A Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 600 mil para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla Sena 2847: Prêmio de R$ 3,4 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances para você ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 3,4 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Você também pode ganhar prêmios menores acertando 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar. 

Super Sete 733: Prêmio de R$ 5,5 milhões

O prêmio da Super Sete está acumulado e pode chegar a R$ 5,5 milhões. Para ganhar o valor principal, é preciso acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Assuntos Relacionados
